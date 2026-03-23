Архангельск замер в ожидании первого парка для экстремальной езды

Северный округ может стать пионером в развитии экстремальных видов спорта в Архангельске. Здесь планируется создание дёрт-парка – специальной трассы с земляными трамплинами и горками для BMX и маунтинбайков. Это зрелищный вид спорта, который развивает координацию, выносливость и отвлекает молодёжь от гаджетов.

Что такое дёрт-парк?

Это трасса из земляных трамплинов и горок, где велосипедисты разгоняются, прыгают и выполняют трюки. В Архангельске такой трассы пока нет, хотя спрос на неё давно существует.

Перспективы проекта:

На днях депутаты городской Думы Северного округа Иван Воронцов и Денис Лапин, челн общественного Совета Северного округа Сергей Пивков, представители управления по физической культуре и спорту и управления благоустройства городской Администрации, ФСК им. А.Ф. Личутина осмотрели потенциальную площадку рядом со скейт-парком. Место признано подходящим.

Что дальше?

Обсуждены необходимые материалы (глина, суглинок для прочности трассы) и порядок действий:

Эскиз трассы.

Проект и расчёт материалов.

Привоз грунта и создание трассы.

Установка ограждения – для безопасности и предотвращения использования трассы мотоциклами.

Создание дёрт-парка не требует больших затрат. Строительные организации могут поделиться грунтом, а трамплины и горки легко обустроить из дерева.

«Это очень правильная история. Мы дадим детям возможность заниматься активным видом спорта, для которого в Архангельске пока нет условий», – отметил депутат Иван Воронцов.

Сергей Пивков, член общественного совета Северного округа, добавил: «Мы видим большой потенциал в этом проекте. Дёрт-парк станет отличным дополнением к уже существующему скейт-парку и создаст полноценную спортивную зону для нашей молодёжи, привлекая их к здоровому образу жизни».

Сроки: Возможно, работы начнутся уже в этом году и завершатся к следующему.

Кстати, о скейт-парке:

В ходе визита также посетили скейт-парк, где пообщались с инструкторами и молодёжью. Ребята довольны занятиями с тренерами, к которым выстраиваются очереди. Спортплощадка активно привлекает молодёжь, что очень радует!

График работы инструкторов в скейт-парке:

Среда: 16:00 - 19:00 - Селянинов Юрий

Воскресенье: 18:00 - 21:00 - Котляров Иван



