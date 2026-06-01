Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"РВК-Архангельск" предупреждает абонентов о типах мошенничества

РВК-Архангельск предупреждает жителей о схемах обмана и разъясняет, как отличить реальных сотрудников от аферистов. 

️Действия мошенников не имеют ничего общего с реальной работой водоканала. 

️Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем: 

- не выполнять требований и даже вежливых просьб по передаче персональных данных или кодов для проведения каких-либо операций 

- не отвечать на звонки из мессенджеров с незнакомых и подозрительных номеров 

- не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях 

- проверите информацию по телефону нашего колл-центра 61-00-00 доб.2

 

29 июнь 14:08 | : Экономика

Главные новости


Гуляй, Архангельск!
Об архангельском трамвае. С грустью

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (395)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20