"РВК-Архангельск" предупреждает абонентов о типах мошенничества

РВК-Архангельск предупреждает жителей о схемах обмана и разъясняет, как отличить реальных сотрудников от аферистов.

️Действия мошенников не имеют ничего общего с реальной работой водоканала.

️Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем:

- не выполнять требований и даже вежливых просьб по передаче персональных данных или кодов для проведения каких-либо операций

- не отвечать на звонки из мессенджеров с незнакомых и подозрительных номеров

- не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях

- проверите информацию по телефону нашего колл-центра 61-00-00 доб.2