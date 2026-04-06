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Третий выходной в Архангельской области: мечты и реальность

Каждый второй экономически активный архангелогородец (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных — против, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки практически не изменился.

 Женщины чуть чаще мужчин голосуют за сокращенную неделю (54 и 52% соответственно).

 А вот чем старше респонденты, тем меньше сторонников: среди молодежи до 35 лет 64% поддерживают идею, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 39%.

 Закончившие колледж демонстрируют самый высокий энтузиазм — 67% «за» (среди обладателей высшего образования таких 45%).

 Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей четырехдневку одобряют 52—53%, а среди тех, кто получает больше, — только 45%.

 Если 4-дневную неделю все‑таки введут, освободившийся день северяне скорее всего потратят на семью или отдых (по 31%). Еще 15% займутся самообразованием, 11% — домашними делами, столько же — подработкой. По 10% опрошенных потратят дополнительный выходной на личные дела и активный отдых, 9% — на хобби. Реже упоминаются путешествия, поездки к врачу (по 4% голосов), чтение книг и культурные мероприятия (по 2%). 8% опрошенных затруднились ответить, а еще столько же назвали другие занятия — от волонтерства и встреч с друзьями до безделья и просмотра сериалов. Женщины чаще говорят о семье (36% против 25% среди мужчин), домашних делах (15% против 6%) и путешествиях (6% против 2%), мужчины — о подработке (15% против 7% среди женщин) и активном отдыхе (13% против 7%).

 Пока общество примеряется к идее 4-дневки, работодатели сохраняют спокойствие: 88% представителей кадровых служб заявили, что вопрос перехода на сокращенную рабочую неделю у них вообще не обсуждался. Лишь в 2% организаций идею признали допустимой, в 4% — отвергли. Компаний, где реально введен сокращенный график, не набралось и 1%. Еще в 1% компаний пробовали, но вернулись к обычному режиму.

09 июнь 08:00 | : Экономика

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