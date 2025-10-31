Вверх
Приехали в Архангельск повара. Ко времени ли?

В столице Поморья стартовал профессиональный форум шеф-поваров и шеф-кондитеров. Главные цели мероприятия — обмен опытом, продвижение северной кухни и привлечение в профессию талантливой молодёжи. Подробности у издания «Регион 29»:

Как отметила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, в Архангельской области сегодня работают более 1300 предприятий общественного питания, включая 86 ресторанов и 679 кафе. 

— Нашим поварам и кондитерам есть что показать и предложить, — подчеркнула она, добавив, что форум важен для привлечения внимания студентов, которые уже выбрали карьеру в ресторанном бизнесе.

В первый день мастера высокой кухни из разных регионов России провели встречи и мастер-классы для учащихся Архангельского политехнического колледжа. Основатель ассоциации Николай Сарычев отметил живой интерес студентов и большое количество вопросов. 

— Именно в этом мы видим нашу главную задачу — сделать так, чтобы молодые люди горели желанием овладеть профессией на высоком уровне, — сказал он.

Организаторы мероприятия считают, что результатом форума станут новые проекты в сфере общественного питания.

Однако… в последнее время в городе закрылись сразу несколько предприятий общественного питания, в том числе, сеть кофеен. Причина – общий кризис экономики, понижение доходов населения, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Так что подобное мероприятие от министерства торговли выглядит пиром во время чумы.


06 февраль 09:56 | : Экономика

