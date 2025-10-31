Вверх
"Севералмаз" добыл к Новому году под Архангельском необычные камни

Прямо под Новый год алмазодобытчики обогатительной фабрики "Севералмаза" (входит в состав АЛРОСА), извлекли сразу два алмаза необычной формы – настоящие драгоценные ёлочные игрушки.            

 Первый алмаз весом чуть больше 17 карат формой напоминает елочный шар, а второй кристалл весом 2,7 карата – милого щенка. Ранее в 2024 году на месторождении имени  М.В. Ломоносова в Архангельске был добыт алмаз в форме настоящей елочки, и сейчас ее продолжают «наряжать» бесценными елочными «игрушками».        

 «Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн тонн алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней. Добыча "Севералмаза" отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту», – отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин.            

 На месторождении имени М.В. Ломоносова годом ранее также был извлечен алмаз «Морошка» весом 38 карат, получивший свое название благодаря схожести формы камня с северной ягодой. А в 2022 году был обнаружен ювелирный алмаз в 39,98 карат, похожий на бабочку. 

 

 

26 декабрь

