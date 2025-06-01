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В водорослях - наша сила

Спрос на отдельные бренды косметики на основе арктического фукуса и ламинарии растет на 50% в год. Представители малого бизнеса заинтересовались участием в создании таких продуктов. Бизнесмены из двадцати одного региона посетили с этой целью Архангельский водорослевой комбинат - единственное в России предприятие по добыче и глубокой переработке водорослей.

 Визит был организован при поддержке ТПП РФ в рамках Всероссийского семейного совета. Представителей малого бизнеса  интересовали особенности производства экстрактов водорослей Белого моря, а также практики разработки косметических средств и упаковки и их продвижения на рынке.

 Интерес субъектов МСП к косметологии подтверждается статистическими данными. Количество отечественных производителей косметики за 2024-2025 годы увеличилось на 30% и превысило 2000 компаний, из которых 97% — малый и средний бизнес. При этом доход МСП, задействованных в косметической отрасли в России, с 2022 года увеличился более чем в 2 раза — с 64 млрд рублей до 130 млрд рублей.

 В то же время, в сегменте натуральной и органической косметики, в частности, водорослевой, наблюдается особенно стремительный рост: производство органической косметики выросло на 65% и в 2024 году достигло 2,5 млрд рублей. Именно этот сегмент сегодня и представляет лакомую нишу для малого и семейного бизнеса. По прогнозам Россельхозбанка в ближайшие годы рынок такой косметики будет демонстрировать кратный рост, обусловленный трендом на здоровый образ жизни и натуральность. 

 «Потребители ищут натуральные косметические средства, эффективность составов которых подтверждают исследования», -  рассказала Ксения Кормыш, директор по маркетингу бренда водорослевой косметики SNOW SEA, спрос на который в 2024 г. вырос более чем на 50%. В 2025 г. комбинат внедрил практики бережливого производства, которые позволили увеличить выпуск водорослевого альгината, чтобы удовлетворить растущий спрос.

 Представители малых семейных бизнесов, посетившие архангельский комбинат, обсудили с экспертами SNOW SEA особенности создания водорослевой косметики, а также вопросы устойчивого развития, экологии и инновационных подходов к производству.


 

16 июль 11:20 | : Экономика

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