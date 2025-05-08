Студенты САФУ проходят производственную практику в РВК-Архангельск

В 2025 году на базе РВК-Архангельск прошли производственную практику более 30 студентов из колледжей и вузов столицы Поморья. Участниками производственно-образовательной программы стали будущие специалисты из Северного Арктического федерального университета, техникума строительства и экономики, колледжа телекоммуникаций и политехнического техникума.

«Специальности у ребят самые различные — экономисты и машинисты дорожных и строительных машин, программисты и строители. Производственная практика важна не только для самих студентов, но и для нашего предприятия. Ведь одновременно с обучением мы присматриваемся к перспективным и компетентным ребятам, чтобы в будущем пригласить их на работу в РВК-Архангельск», — рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала Елена Смирнова.

Как правило, студенты, пройдя первую производственную практику, возвращаются на следующий год. Во время прохождения практики студенты знакомятся со спецификой работы цехов и отделов, функционированием городской системы водоснабжения и водоотведения. Опытные сотрудники делятся со студентами нюансами их будущих профессий, а ребята пробуют на практике применить полученные в университетских стенах знания.

Сейчас практику в РВК-Архангельск проходят три студентки третьего курса Высшей школы экономики, управления и права САФУ. Арина Иванова постигает тонкости работы с дебиторской задолженностью. Как говорит ее руководитель и наставник Дмитрий Громницкий, Арина, как и все студенты, которые попадают к ним в отдел, ответственно подходит к своему делу, погружается в производственный процесс, работает с полной отдачей. Кстати, Дмитрий несколько лет назад сам проходил практику в РВК-Архангельск, а сейчас строит здесь свою карьеру.

Ирина Болотова попала в отдел свода реализации, аналитики и планирования. Еще до производственной практики она уже многое узнала об РВК-Архангельск, работая над заданием по разработке проекта волонтерской деятельности предприятия. Для своего исследования она выбрала экологические проекты, которые реализуют волонтеры водоканала. Так, заочно познакомившись с РВК-Архангельск, она захотела попасть сюда на практику.

«В вузе нам преподают только бухгалтерский учет, а на предприятии существует еще и управленческий. В аналитике есть не только количественные, но и качественные показатели, и вообще, как оказалось, аналитика – это своего рода паутина, когда один отчет перетекает в другой, и все они вместе составляют одно целое. Это очень интересно», - признается Ирина.

Студентка Ксения Баличева во время практики оцифровывает технические паспорта. В цифровой формат переведены уже сотни документов, техпаспортов и технических планов сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города.

«У нас стоит задача создать единую карту города, чтобы, нажимая на любой объект на ней, можно было увидеть всю техническую документацию. И студенты нам в этом очень помогают», - отметил начальник производственного отдела РВК-Архангельск Егор Ионин.

РВК-Архангельск постоянно расширяет список должностей, на которых студенты Поморья смогут сделать первый шаг в профессии.