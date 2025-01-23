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В Архангельске научились бороться с пробками на дорогах

О новой тактике регулирования дорожного движения в столице Поморья рассказывает издание «Регион 29»:

- Сегодня городская администрация, Госавтоинспекция и Архтелецентр использовали новую тактику, которая позволила значительно сократить количество пробок и время, необходимое для проезда транспорта.

В Архтелецентре сообщили, что время действия сигналов на некоторых перекрёстках, включая Московский и Смольный буян, корректируется вручную. По данным камер, специалисты могут определить, где образуется «хвост» затора, и настроить фазы движения. 

Сегодня регулировщики также выпускали машины, шли в поворот. В результате поток автомобилей был распределён по нескольким направлениям: по Ленинградскому проспекту, улице Урицкого и Ломоносова.

 

13 март 11:04 | : Экономика

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