В Архангельске начал работать новый хлебозавод. Градоначальник впечатлен

Местная компаний «Петр&скй» стала резидентом Арктической зоны и запустила новое направление – большое хлебопекарное производство. Цех находится на ул. Ленина и будет готовить до 7 тонн хлеба в сутки.Таинство изготовления хлеба познал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Генеральный директор предприятия Владимир Петровский показал весь процесс – от бункерной до упаковки свежевыпеченных батонов и «кирпичиков». Везде идеальная чистота и автоматизация, что гарантирует стабильное качество хлеба. Подачу ингредиентов по рецептуре определяет компьютер, температуру и время в печи тоже. Тесто не удалось или корочка подгорела – здесь такое невозможно: все оборудование высокотехнологично.

Больше внимание уделили безопасности: известно, что мучная пыль взрывоопасна, а любое горячее производство имеет повышенные риски. В новом цехе установлены специальные фильтры на бункерах для муки, есть собственная ремонтная мастерская.

На круглосуточном производстве занято 60 человек: это новые рабочие места в социально ориентированный компании. Для архангелогородцев они уже выпекают 35 видов хлеба без искусственных добавок.

Команда компании «Петр&скй» активно участвует в благотворительности, социальных проектах, субботниках, благоустройстве городских территорий. Новым направлением станет профориентация архангельских школьников – в ближайшее время для них будут организованы экскурсии на хлебозавод.



