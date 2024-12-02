Аварийно-ремонтные бригады РВК-Архангельск устранили более 1000 аварий

С начала года специалисты водопроводного цеха РВК-Архангельск устранили более 1000 аварийных ситуаций на сетях, цеха канализации – более 160.

Аварийно-ремонтные бригады РВК-Архангельск работают круглосуточно и без выходных. В любую погоду слесаря и рабочие диагностируют неполадки на сетях, проводят раскопки, ремонтируют трубопроводы и запорную арматуру, организуют профилактические работы.

«В морозы на место аварии мы одновременно направляем сразу несколько служб. Одни занимаются устранением причины аварии, другие откачкой воды, третьи устранением наледи. Важно работать максимально быстро. Невозможно надолго отключать водоснабжение, так как это может вызвать промерзание труб и неудобства для горожан», - отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Как рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Александр Байков, смена аварийно-ремонтной бригады длится 12 часов, большую часть которых слесаря проводят на открытом воздухе. «Мы работали в самых разных условиях, минус 37 и надо копать – значит, будем копать. На севере ведь живем. Да, холодно, конечно, но мы всегда находимся в движении. Отогреться в мороз можно в теплом кузове «аварийки», сейчас они у нас современные на базе комфортабельных ГАЗонов», — рассказал Александр.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы в постоянной готовности находятся восемь бригад водоснабжения и пять водоотведения, автомобильная и специальная техника. На предприятии сформирован необходимый запас материалов и реагентов.

«Несмотря на сложные погодные условия, специалисты архангельского водоканала готовы устранить возможные технологические нарушения и обеспечить водоснабжением и водоотведением жителей города. Зимой работы осложняются мерзлым грунтом и необходимостью применения гидроклина или грунтореза. Поэтому часто ликвидация сложной аварии в холодное время года занимает продолжительное время. Для работы на открытом воздухе слесаря экипированы спецодеждой, дополнительно выдается защитный крем для кожи рук и лица. Они герои, и мы стараемся заботиться о них», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Фото Ивана Митюшева