Игорь Арсентьев всыпал управляющей компании за бездействие

Глава Северодвинска был как всегда в таких вопросах строг и конкретен:

- За день получаю десятки сообщений от жителей, и иногда с недоумением жителей сложно не согласиться. Я искренне не понимаю, как управляющая компания четыре (!!!) года бездействовала и не могла восстановить часть водостока на Ленина, 42А, допустив разрушение фасада. Незамедлительно были проведены ремонтные работы, а в весенне-летний период будем решать вопрос и с фасадной частью дома.



Соглашусь с жильцами, что с бездействием отдельно взятых людей не нужно мириться. В каждой управляющей компании есть ЖЭУ, инженерно-технические работник, которым необходимо регулярно проводить осмотры всех многоквартирных домов.

Обязательно акцентирую внимание на этот момент в рамках общегородской пл