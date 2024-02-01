Архангелогородцы стали чаще просить для себя зарплату в "конверте"

В ходе опроса работодателей Архангельской области служба исследований hh.ru выяснила, что местные жители стали чаще просить работодателей не оформлять с ними официальный трудовой договор и даже выдавать зарплату в конверте.

Каждый второй (48%) опрошенный работодатель из Архангельской области в ходе исследования hh.ru заявил, что соискатели стали все чаще просить оформить их на работу без заключения официального трудового договора. Причем 23% работодателей отмечают, что за последний год доля таких кандидатов существенно выросла.

Кроме того, 30% опрошенных компаний или каждый третий респондент также добавил, что в его практике встречаются случаи, когда соискатели хотят, чтобы им выплачивал зарплату «в конверте». Причем 19% опрошенных работодателей добавили, что такие просьбы за последний год стали поступать очень часто.

«По мнению работодателей наиболее частые причины, по которым кандидаты просят «серую» зарплату или трудоустройство без оформления – нежелание платить алименты. Такую позицию высказали 2\3 опрошенных работодателей. Еще 62% компаний отметили, что возможно люди отказываются оформлять официальное трудоустройство, потому что не хотят или не могут выплачивать кредит и таким образом избегают внимания банков и других финансовых организаций. Также 50% компаний подозревают, что таким образом люди пытаются понизить официальный доход для получения пособий на детей. Еще треть компаний отметили, что подозревают, что у кандидатов скорее всего есть проблемы с законом, потому они выдвигают такие просьбы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Между тем работодатели в вопросе оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты «в конверте» демонстрируют достаточно взвешенную позицию. Так, согласно опросу, лишь 20% работодателей готовы пойти на уступки и платить «серую» зарплату. И лишь 19% готовы трудоустраивать не официально, в обход законодательству.

Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать подобные необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (55%), правовые риски (50%) и прямой запрет руководства (43%). Кроме того, каждая третья компания боится понести имиджевые риски, потому не планирует нарушать трудовое законодательство. А 21% работодателей, может быть, и хотели бы пойти на встречу в подобных запросах, но не могут из-за повышенной бюрократии на работе.

(фото с https://admlangepas.ru)