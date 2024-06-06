Первое судно с ледовым усилением для Архангельска спущено на воду

Судоремонтный завод «Красная Кузница» спустил на воду первые пассажирские суда с ледовым усилением (проект РЕГК.126) «Онега» и «Сольвычегодск».

«Сольвычегодск» заменит буксир на линии сообщения с одним из островов в черте города. Еще два стоместных судна уже строятся в цехах завода «Красная Кузница», сообщается на официальном портале администрации Архангельска в соцсети «ВКонтакте».

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Поморья Александр Цыбульский и глава Архангельска Дмитрий Морев. Минпромторг России представлял заместитель министра Альберт Каримов.

Контракты на строительство были подписаны 30 декабря 2021 года, средства выделялись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», финансирование осуществлялось в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России. К серийному строительству судов «Красная Кузница» вернулась впервые за истекшие 30 лет.

Благодаря этому масштабному проекту у жителей островов появятся комфортные условия в период ледохода и ледостава. А предприятие «Красная Кузница» выполняет большой заказ и обеспечивает рабочими местами горожан.

«Мы уверены, что суда этого проекта – то, что сегодня нужно жителям нашего региона, то, что сделает жизнь людей на северных территориях более комфортной. Уверен, они представляют несомненный интерес и для других регионов в силу своих характеристик и возможностей. В свою очередь архангельские корабелы готовы строить новые суда данного проекта большой серией, - отметил в своём выступлении на торжественной церемонии губернатор региона Александр Цыбульский.

Крёстными матерями первенцев серии стали работницы «Красной Кузницы» инженер-технолог технологического отдела Елена Грунова («Онега») и инженер по качеству ОТК Дарья Пигасова («Сольвычегодск»).

"Мы заинтересованы, чтобы в дальнейшем завод наладил серийное производство таких судов и для других регионов, а проект назывался «Архангельск». Идею продолжения серийного подхода сегодня поддержал заместитель Министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, который также прибыл в столицу Поморья для участия в торжественном событии. «Сольвычегодск», «Каргополь» и «Кенозерье»: названия судов для Архангельска призваны обратить внимание на туристическую привлекательность нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Морев.

Первое пассажирское судно проекта РЕГК.126 «Онега» было заложено на «Красной Кузнице» в День кораблестроителя 29 июня 2022 года. Всего соломбальские корабелы построят четыре судна. Три из них предназначены для безопасного сообщения с островными территориями Архангельска (пассажировместимость – 100 мест), одно – для левобережья Онеги (65 мест).

Проект судна разработан Северным филиалом ФАУ «Российский Речной Регистр» с учётом современных требований комфорта и безопасности, а также климатических особенностей региона. Испытания подтвердили, что предусмотренный класс ледового усиления и мощность движительной установки подходят для работы в акваториях Архангельска и Онеги. Суда могут совершать рейсы при толщине битого льда до 50 см.

Ввод «Онеги» и «Солвычегодска» в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. Следующие два судна планируется спустить на воду и передать заказчику в 2025 году.