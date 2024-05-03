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Жители Поморья хотят пенсию в два раза выше нынешней

Архангелогородцы хотели бы получать пенсию не менее 48100 рублей в месяц, что в 2 раза выше средней пенсии по стране.

 Пенсионные ожидания северян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50200 руб., молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 руб. в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47500 руб. против 48700 руб. соответственно).

 Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (51000 и 44800 руб. соответственно).

20 июнь 09:16 | : Экономика

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