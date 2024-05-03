Специалисты из Архангельска будут изучать на Новгородчине эффект парниковых газов

Специалисты Архангельского филиала Рослесинфорга заложили первые полигоны для определения парниковых газов и содержания углерода в почве в Новгородской области. Работы проводятся в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ», - сообщил директор Архангельского филиала Андрей Третьяков.

Тестовый полигон представляет собой квадрат площадью 400 гектаров. На каждом полигоне специалисты отделов государственной инвентаризации лесов филиалов Рослесинфорга закладывают 100 круговых площадок для наземной оценки количественных и качественных характеристик лесов –породного состава деревьев, их возраст, высоту и диаметры, размеры крон, подрост, подлесок. Также проводится оценка санитарного состояния насаждений.

«В Новгородской области в 2024 году будет заложено 5 тестовых полигонов. Первые 3 уже заложили на территории Чудовского лесничества. Еще 2 будут расположены в Старорусском и Шимском лесничествах. Не исключено, что в будущем таких полигонов на территории области станет больше», - уточнил Андрей Третьяков.

Разработка национальной системы мониторинга климатически активных веществ стартовала в 2022 году. Полученные данные лягут в основу национального кадастра выбросов парниковых газов и объемов их поглощения для международной климатической отчетности.

В прошлом году стартовал первый этап создания сети тестовых полигонов. В рамках которого было заложено 120 площадок в 19 регионах страны. В этом году для реализации целей проекта будет заложено еще 120 полигонов в 30 регионах.

Всего до 2030 года Рослесинфорг создаст свыше 1000 тестовых полигонов. Реализация данного проекта позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики, а также программы по борьбе с опустыниванием в регионах страны.



