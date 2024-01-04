В Северодвинске стартуют продажи 6-ой очереди "Квартала 100"

Всего в двух 9-этажных корпусах 6-й очереди жилого комплекса в центре города корабелов спроектировано 286 квартир – от студий до евро-черырехкомнатных. Цены начинаются от 3,035 млн рублей. Первым покупателям – скидка 20%!

Напомним, проект комплексной застройки квартала 100 в городе корабелов первым в Поморье получил статус масштабного по решению Комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Реализующая его компания является резидентом Арктической зоны РФ. По муниципальному контракту помимо возведения современного жилья Группа Аквилон передаст муниципалитету полностью укомплектованный детский сад на 140 мест, и обустроит парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театральное.

В конце апреля администрация города корабелов выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди ЖК «Квартал 100» - 17,2 тыс. кв. м, 265 квартир. Практически все они приобретены горожанами.

В настоящее время на 2-й очереди жилого комплекса завершено возведение «коробки» здания, ведется установка внутренних перегородок и монтаж оконных блоков. На 3-й очереди работы на кровле выполнены на 70%, закончено остекление балконов и лоджий, ведется прокладка внутридомовых инженерных сетей, внутренняя отделка, смонтировано лифтовое оборудование. На 4-й очереди ведется кирпичная кладка стен 2-го этажа, на 6-й и 7-й очередях – закачивают заливку ростверка и приступили к возведению стен подвала.

На здании детсада завершено устройство кровли и навесного вентилируемого фасада, установлены окна, внутренние перегородки, выполнена прокладка наружных сетей. В здании завершается прокладка внутренних инженерных сетей, ведется установка дверей. Отобраны подрядчики для поставки необходимого технологического оборудования.

Выполнены основные работы по берегоукреплению озера Театральное. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершается устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Рекреационная зона оборудуется сетью прогулочных дорожек из тротуарной плитки и гравия, включая променад вдоль озера Театральное с ограждением, обеспечивающим безопасность, а также многофункциональной дорожкой для езды на велосипедах и роликах. Выделяются зоны отдыха с установленными скамейками и урнами. Также запланирована установка универсальных спортивных площадок с оборудованием уличными тренажерами и детских разновозрастных игровых площадок с антитравматическим покрытием. Территория парка оборудуется линиями наружного освещения, предусматривается гостевая парковочная стоянка. Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации будет ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова), а сеть ливневой канализации вынесена за пределы парка. При этом Группа «Аквилон» построит для неё заглубленные локальные очистные сооружения. Новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления.

*Реклама. ФЗ-214. Сроки проведения акции с 06.06.2023. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел.: 8(8182) 60-32-12. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Северодвинск, градостроительный квартал №100. Жилой комплекс 6 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103099:68. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.



