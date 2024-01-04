Архангелогородцы плохо осведомлены о госпрограмме долгосрочных сбережений

Россияне до 34 лет реже всего осведомлены о Программе долгосрочных сбережений с гарантированной государством сохранностью всех вложенных средств.

С новой государственной программой софинансирования долгосрочных сбережений, которая вступила в силу с 1 января этого года, пока подробно знаком лишь 1 из 10 архангелогородцев. Каждый четвертый что-то слышал о ней. 66% ничего не знают. Причем больше неосведомленных среди россиян до 34 лет (69%).



Опрос подробно изучивших новую госпрограмму показал: каждый девятый вступил в нее, каждый шестой — планирует вложить средства.