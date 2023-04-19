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Большинство архангелогородцев готовы к пожару на работе

Речь идет не об аврале в конце квартала, а о борьбе с открытым огнем. 6 из 10 архангелогородцев регулярно принимают участие в учебных пожарных тревогах на работе, а о том, как действовать в случае пожара, осведомлены 95%.  

Подавляющее большинство работающих (95%) знает, как вести себя в случае пожара на рабочем месте. При этом 46% владеет только теоретическими знаниями, а каждый второй (49%) — еще и отработанными на практике навыками. Только 5% признаются, что не знают, что делать, если в рабочем помещении начнется пожар. Тех, кто имеет лишь общее представление о плане действий, больше среди женщин, а владеющих и теорией, и практикой — среди мужчин. Осведомленность о правильном поведении в случае пожара растет с увеличением возраста и уровня доходов респондентов.

 Насколько северяне осведомлены о наличии и расположении средств пожарной безопасности и индивидуальной защиты? 86% опрошенных знают, где находятся огнетушители. О пожарной сигнализации и схемах эвакуации рассказали по 82%. Каждый шестой знает, где хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания (в большинстве случаев их закупка работодателями является добровольной).

 О проведении учебных тревог по пожарной безопасности на работе сообщили более половины жителей столицы Поморья.

(фото с https://dzen.ru/a/XoWce-t2V1bJAz6T

06 июль 08:11 | : Будни

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