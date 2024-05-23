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Весна в Архангельске заканчивается вместе с горячей водой

Появился график плановых отключений горячей воды на весь летний период в столице Поморья.

Что обращает на себя внимание;

- общегородские гидравлические испытания в начале лета растянуться аж на 13 дней;

- такие же испытания, но в конце лета, на 11 дней.

Что по умолчанию говорит об изношенности коммунальных сетей, подведомственных компании-монополисту «ТГК-2». Или это расплата за постоянную критику в ее адрес от СМИ и населения?

В остальной период – ищите свой район на графике.

И не забудьте проверить водонагреватель… лето обещает быть разным.

23 май 14:06 | : Экономика

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