РВК-Архангельск перешел на усиленный режим работы

Перепады температуры на несколько градусов выше или ниже «нуля» (так называемый «переход через ноль») критичны для сетей водоснабжения. Количество аварий весной традиционно возрастает, сети, проложенные несколько десятилетий назад, не выдерживают движения грунта. Все службы РВК-Архангельск перешли на усиленный режим работы.

«Весной, из-за изменения температур наружного воздуха и оттайки грунтовых вод, происходят «температурные качели». При этом сети испытывают более высокую нагрузку – из-за подвижек грунта, его неравномерной оттайки, насыщения водой, изменения плотности давление на сети усиливается. Кроме того, в такой ситуации изменяются так называемые «линейные расширения»: трубы из разного материала и разного диаметра по-разному реагируют на изменение температуры. Неравномерное давление почвы и свойства материалов приводят к увеличению технологических сбоев на сетях, особенно в местах стыковых соединений. Дополнительные риски возникают в тех местах, где трубы уложены с нарушениями, что часто встречается на бывших ведомственных сетях, которые строили в советские годы для своих поселков крупные предприятия», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Все заявки и сообщения об аварийных ситуациях бригады водоканала отрабатывают оперативно, стараются в кратчайшие сроки выполнить все аварийно-восстановительные работы. Основная задача РВК-Архангельск — чтобы большая часть абонентов оставалась с водой, в случае необходимости используется система временного водопровода.

«Ни одна бригада сейчас не сидит в ожидании возможного вызова. Когда появляется информация о нештатной ситуации, необходимо дать ей первичную оценку, пересмотреть графики работы. Повреждения на сетях устраняются по приоритету: в первую очередь, утечки около социальных учреждений и те, где под отключение попадает большое число абонентов. Если, по мнению жителей, проблема долго не устраняется, это не означает, что никто ничего не делает. Иногда специалистам приходится проводить большие подготовительные работы, чтобы сделать переключения, оставить людям воду. Для этого требуются ряд согласований, иногда приходится много времени тратить, чтобы просто очистить место работ, убрать павильоны, столбы, деревья, брошенные автомобили», - рассказала инженер Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Анна Прохореня.

РВК-Архангельск обслуживает более тысячи километров городских сетей водоснабжения и канализации. Для предприятия важно, чтобы люди оставались с водой или перерыв в водоснабжении был незначительный. Работа бригад цеха водопроводной сети организована круглосуточно, уборка наледи также осуществляется в режиме 24/7.