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Водитель, будь бдителен! В Архангельске начался ремонт площади у Морвокзала

Вчера, в первый день долгожданной весны, на площади в районе МРВ начался противоаварийный ремонт дорожного покрытия. Работы выполняет специализированная компания «Севдорстройсервис».

О начале работ сообщил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Поскольку асфальтовые заводы в зимний сезон не работают, то дорожники используют литую смесь. В 7 утра была запущена установка, которая "варит" литой асфальт. На эту процедуру требуется 8 часов. Во второй половине дня рабочие приступили к ремонту и продолжат на выходных.

 Устранение дефектов планируется проводиться участками - без полного перекрытия движения. От водителей потребуется быть внимательными: конусами будут ограждаться места производства работ. 

02 март 09:04 | : Экономика

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