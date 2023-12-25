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Не все архангелогородцы готовы к укороченному рабочему дню

48% архангелогородцы утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 4%, ровно в 4 часа уложатся 11% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 10%, 6 часов — 19%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 4% респондентов.

 21% северян четко знает, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

 Женщины чаще готовы работать быстрее (55% против 43% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (25% против 18% среди женщин).

(картинка с https://gas-kvas.com

10 февраль 08:30 | : Экономика

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