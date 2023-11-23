Судоремонтники Архангельской области попали в рейтинг высокооплачиваемых

Медианная предлагаемая зарплата в судостроительной и ремонтной отрасли РФ в 2023 году – 85 000 ₽, что на 9 000 ₽ больше, чем в 2022, когда в среднем предлагали порядка 76 000.

В разрезе регионов наиболее высокую зарплату в 2023 году предлагали судоремонтникам компании из северных регионов (Коми, Архангельская область), а также на Юге страны и в Забайкалье.

Топ регионов с наибольшим уровнем предлагаемых зарплат до вычета НДФЛ(₽) в сфере судостроения и судоремонта, Россия, 2023 год:

Россия в целом 57 471₽ - 120 690₽ Москва 86 207 - 140 000 Санкт-Петербург 63 218 - 103 448 Республика Татарстан 63 218 - 114 943 Свердловская область 103 448 - 131 494 Самарская область 64 842 - 126 437 Республика Башкортостан 81 118 - 151 724 Ростовская область 30 000 - 114 943 Пермский край 100 164 - 143 678 Мурманская область 57 471 - 116 207 Иркутская область 120 000 - 154 009 Красноярский край 80 460 - 160 920 Тульская область 95 402 - 149 425 Тюменская область 114 943 - 161 782 Оренбургская область 80 460 - 160 920 Омская область 127 299 - 178 247 Краснодарский край 116 667 - 183 908 Архангельская область 86 207 - 183 908 Новосибирская область 130 546 - 181 552 Астраханская область 130 000 - 189 655 Волгоградская область 104 023 - 172 414 Вологодская область 97 701 - 172 414 Рязанская область 97 851 - 170 000 Кемеровская область 137 931 - 171 810 Ивановская область 100 000 - 175 402 Смоленская область 101 149 - 229 885 Орловская область 87 601 - 160 345 Ставропольский край 110 632 - 172 414 Республика Хакасия 131 138 - 182 069 Забайкальский край 140 000 - 177 586 Республика Коми 109 770 - 188 218 Амурская область 140 345 - 188 477

В топ-профессий с высокой зарплатой в сфере российского судостроения кроме топовых профессий вошёл ряд «синих» воротничков: сварщик (более 160 000), токарь (от 120 000), оператор станков ЧПУ (от 120 000).

Уровень предлагаемых зарплат наиболее востребованным специалистам в сфере судостроения, Россия, 2023 год, в руб.:

Профессия Медианная предлагаема зарплата Сварщик 160 900 ₽ Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 120 000 ₽ Оператор станков с ЧПУ 120 000 ₽ Программист, разработчик 110 000 ₽ Менеджер по продажам 91 950 ₽ Инженер-конструктор, проектировщик 86 600 ₽ Слесарь 86 206 ₽ Сервисный инженер, механик 80 450 ₽ Технолог 80 400 ₽ Начальник смены, мастер участка 80 000 ₽ Специалист подбора персонала 78 700 ₽ Электромонтажник 76 500 ₽ Разнорабочий 74 700 ₽ Бухгалтер 74 700 ₽ Водитель 74 700 ₽ Менеджер по закупкам 73 000 ₽ Экономист 70 000 ₽ Упаковщик, комплектовщик 70 000 ₽ Инженер по качеству 64 180 ₽ Кладовщик 52 800 ₽

(фото с https://fotoflota.livejournal.com/25721.html)