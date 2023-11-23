Судоремонтники Архангельской области попали в рейтинг высокооплачиваемых

Медианная предлагаемая зарплата в судостроительной и ремонтной отрасли РФ в 2023 году – 85 000 ₽, что на 9 000 ₽ больше, чем в 2022, когда в среднем предлагали порядка 76 000.
В разрезе регионов наиболее высокую зарплату в 2023 году предлагали судоремонтникам компании из северных регионов (Коми, Архангельская область), а также на Юге страны и в Забайкалье.
Топ регионов с наибольшим уровнем предлагаемых зарплат до вычета НДФЛ(₽) в сфере судостроения и судоремонта, Россия, 2023 год:
Россия в целом
57 471₽ - 120 690₽
Москва
86 207 - 140 000
Санкт-Петербург
63 218 - 103 448
Республика Татарстан
63 218 - 114 943
Свердловская область
103 448 - 131 494
Самарская область
64 842 - 126 437
Республика Башкортостан
81 118 - 151 724
Ростовская область
30 000 - 114 943
Пермский край
100 164 - 143 678
Мурманская область
57 471 - 116 207
Иркутская область
120 000 - 154 009
Красноярский край
80 460 - 160 920
Тульская область
95 402 - 149 425
Тюменская область
114 943 - 161 782
Оренбургская область
80 460 - 160 920
Омская область
127 299 - 178 247
Краснодарский край
116 667 - 183 908
Архангельская область
86 207 - 183 908
Новосибирская область
130 546 - 181 552
Астраханская область
130 000 - 189 655
Волгоградская область
104 023 - 172 414
Вологодская область
97 701 - 172 414
Рязанская область
97 851 - 170 000
Кемеровская область
137 931 - 171 810
Ивановская область
100 000 - 175 402
Смоленская область
101 149 - 229 885
Орловская область
87 601 - 160 345
Ставропольский край
110 632 - 172 414
Республика Хакасия
131 138 - 182 069
Забайкальский край
140 000 - 177 586
Республика Коми
109 770 - 188 218
Амурская область
140 345 - 188 477
В топ-профессий с высокой зарплатой в сфере российского судостроения кроме топовых профессий вошёл ряд «синих» воротничков: сварщик (более 160 000), токарь (от 120 000), оператор станков ЧПУ (от 120 000).
Уровень предлагаемых зарплат наиболее востребованным специалистам в сфере судостроения, Россия, 2023 год, в руб.:
Профессия
Медианная предлагаема зарплата
Сварщик
160 900 ₽
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
120 000 ₽
Оператор станков с ЧПУ
120 000 ₽
Программист, разработчик
110 000 ₽
Менеджер по продажам
91 950 ₽
Инженер-конструктор, проектировщик
86 600 ₽
Слесарь
86 206 ₽
Сервисный инженер, механик
80 450 ₽
Технолог
80 400 ₽
Начальник смены, мастер участка
80 000 ₽
Специалист подбора персонала
78 700 ₽
Электромонтажник
76 500 ₽
Разнорабочий
74 700 ₽
Бухгалтер
74 700 ₽
Водитель
74 700 ₽
Менеджер по закупкам
73 000 ₽
Экономист
70 000 ₽
Упаковщик, комплектовщик
70 000 ₽
Инженер по качеству
64 180 ₽
Кладовщик
52 800 ₽