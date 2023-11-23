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Судоремонтники Архангельской области попали в рейтинг высокооплачиваемых

Медианная предлагаемая зарплата в судостроительной и ремонтной отрасли РФ в 2023 году – 85 000 ₽, что на 9 000 ₽ больше, чем в 2022, когда в среднем предлагали порядка 76 000. 

В разрезе регионов наиболее высокую зарплату в 2023 году предлагали судоремонтникам компании из северных регионов (Коми, Архангельская область), а также на Юге страны и в Забайкалье. 

Топ регионов с наибольшим уровнем предлагаемых зарплат до вычета НДФЛ(₽) в сфере судостроения и судоремонта, Россия, 2023 год:

Россия в целом

57 471₽ - 120 690₽

Москва

86 207 - 140 000

Санкт-Петербург

63 218 - 103 448

Республика Татарстан

63 218 - 114 943

Свердловская область

103 448 - 131 494

Самарская область

64 842 - 126 437

Республика Башкортостан

81 118 - 151 724

Ростовская область

30 000 - 114 943

Пермский край

100 164 - 143 678

Мурманская область

57 471 - 116 207

Иркутская область

120 000 - 154 009

Красноярский край

80 460 - 160 920

Тульская область

95 402 - 149 425

Тюменская область

114 943 - 161 782

Оренбургская область

80 460 - 160 920

Омская область

127 299 - 178 247

Краснодарский край

116 667 - 183 908

Архангельская область

86 207 - 183 908

Новосибирская область

130 546 - 181 552

Астраханская область

130 000 - 189 655

Волгоградская область

104 023 - 172 414

Вологодская область

97 701 - 172 414

Рязанская область

97 851 - 170 000

Кемеровская область

137 931 - 171 810

Ивановская область

100 000 - 175 402

Смоленская область

101 149 - 229 885

Орловская область

87 601 - 160 345

Ставропольский край

110 632 - 172 414

Республика Хакасия

131 138 - 182 069

Забайкальский край

140 000 - 177 586

Республика Коми

109 770 - 188 218

Амурская область

140 345 - 188 477

В топ-профессий с высокой зарплатой в сфере российского судостроения кроме топовых профессий вошёл ряд «синих» воротничков: сварщик (более 160 000), токарь (от 120 000), оператор станков ЧПУ (от 120 000).

Уровень предлагаемых зарплат наиболее востребованным специалистам в сфере судостроения, Россия, 2023 год, в руб.: 

Профессия

Медианная предлагаема зарплата

Сварщик   

160 900 ₽

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик   

120 000 ₽

Оператор станков с ЧПУ  

120 000 ₽

Программист, разработчик  

110 000 ₽

Менеджер по продажам 

91 950 ₽

Инженер-конструктор, проектировщик   

86 600 ₽

Слесарь 

86 206 ₽

Сервисный инженер, механик  

80 450 ₽

Технолог   

80 400 ₽

Начальник смены, мастер участка  

80 000 ₽

Специалист подбора персонала  

78 700 ₽

Электромонтажник  

76 500 ₽

Разнорабочий  

74 700 ₽

Бухгалтер  

74 700 ₽

Водитель  

74 700 ₽

Менеджер по закупкам  

73 000 ₽

Экономист  

70 000 ₽

Упаковщик, комплектовщик  

70 000 ₽

Инженер по качеству  

64 180 ₽

Кладовщик  

52 800 ₽

(фото с https://fotoflota.livejournal.com/25721.html 

02 февраль 07:38 | : Экономика

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