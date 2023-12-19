Дождались. Архангельскую область начнут контролировать из космоса

Весной в Архангельской и в Ульяновской областях начнётся эксперимент по внедрению нового подхода контроля за спецтехникой, которая задействована для работы в лесах – из космоса. В соответствии с законодательством автомобили будут оснащены навигационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Усилить контроль за оборотом древесины планируют за счёт интеграции данных между Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

«В течение 2024 года к системе подключатся все регионы, что обеспечит единый подход к управлению лесным хозяйством и упростит получение государственных «лесных» услуг. Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать её движение на всех этапах, включая начальный этап лесозаготовки, как только техника заехала в лес», – сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» во ФГИС ЛК будут передаваться данные о номере и категории транспортного средства, скорости движения, на каком виде топлива работает, включено или выключено зажигание, не вскрывается ли корпус аппаратуры спутниковой навигации и другая информация. Если автомобиль в движении, то данные отправляются каждые 15 минут или каждые пять километров. Если автомобиль на стоянке, то - каждые два часа.

По данным Рослесинфорга, в 2023 году в перевозках древесины и пиломатериалов были задействованы 157,8 тысячи автомобилей. Для лесосечных работ - 16,1 тысячи единиц техники, из них почти 11 тысяч необходимо оснастить сотовой и спутниковой связью. Лесопожарной техники в стране 14,6 тысячи единиц, из которых на 8,7 тысячи систему ГЛОНАСС предстоит установить. С 1 января 2025 года на лесопожарной и лесозаготовительной технике без средств навигационного контроля работать запрещено.