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В Архангельской области ни один полигон ТКО не отвечает букве закона

В Народном фронте обсудили наличие инфраструктуры для размещения ТКО.

Сопредседатель регионального штаба Айман Тюкина провела совещание с представителями надзорных ведомств и минприроды.

Сегодня в регионе ни один полигон ТКО не отвечает букве закона: они переполнены и исчерпали свой ресурс. Их нужно закрывать, но в области нет новых объектов, строительство которых снизило бы нагрузку с действующих.

Жители Вельска жалуются, что к ним везут отходы из Устьян с площадки временного накопления, которую так и не узаконили, несмотря на средства, выделенные из бюджета.

Также остаться без вывоза мусора из-за отсутствия транспортной доступности в навигацию и объектов для накопления ТКО могут острова Архангельска.

Эти проблемы активисты ОНФ довели до руководства надзорных органов. Будем добиваться от минприроды региона исполнения Территориальной схемы по обращению с отходами, её актуализации и выполнения показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» в заявленные сроки.

20 ноябрь 15:42 | : Экономика / Скандалы

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