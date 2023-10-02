Стали известны отрасли с самым острым дефицитом кадров в Архангельской области

Эксперты hh.ru посчитали, в каких профессиональных сферах в ноябре местному бизнесу будет сложнее всего найти работников.

Уровень конкуренции показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти.

В данном случае значения конкуренции показывают, что в отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – это острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия. Так, в Архангельской области на данный момент насчитывается сразу 12 сфер с острым дефицитом работников и самая сложная ситуация в медицине – здесь на одну вакансию приходится не более 1 резюме от кандидатов. Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера автобизнеса (1,6 резюме на рабочее место) и область розничной торговли (1,7 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (2,1 резюме на рабочее место), а также в сфере рабочего персонала, строительстве, туризме, логистике, области страхования, добычи сырья, производстве, в сельхозе.

Следующий уровень показателей 4 –7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Архангельской области под этот уровень попадают сразу 5 сфер (домашний персонал, бухгалтерия, спортивные клубы, управление персоналом и закупки).

«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Архангельской области тоже достаточно, а именно 4. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 34 человек. Не просто найти работу в Архангельской области из-за крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места и сотрудникам сферы консалтинга (на одну вакансию приходится более 22 резюме), в сфере маркетинга (более 22 резюме), топ-менеджменте, ИТ-секторе, в сфере административного персонала, безопасности и юриспруденции», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Архангельской области, осень, 2023:

Искусство, развлечения, массмедиа 31,9 Стратегия, инвестиции, консалтинг 20,5 Высший и средний менеджмент 18,1 Маркетинг, реклама, PR 17,2 Административный персонал 12,0 Информационные технологии 11,4 Юристы 11,0 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 9,9 Закупки 7,4 Управление персоналом, тренинги 6,9 Наука, образование 6,8 Безопасность 6,7 Финансы, бухгалтерия 6,5 Страхование 6,1 Домашний, обслуживающий персонал 6,1 Добыча сырья 5,9 Сельское хозяйство 4,9 Производство, сервисное обслуживание 3,9 Транспорт, логистика, перевозки 3,9 Строительство, недвижимость 3,7 Туризм, гостиницы, рестораны 3,6 Продажи, обслуживание клиентов 2,9 Рабочий персонал 2,8 Розничная торговля 2,6 Автомобильный бизнес 2,2 Медицина, фармацевтика 1,7

(фото с https://fishki.net)