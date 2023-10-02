На 1-й очереди ЖК «Аквилон Ostrov» завершены монолитные работы

Эко-проект класса «комфорт +» Группы аквилон расположен на ул. Мира на острове Ягры в Северодвинске и представляет собой два девятиэтажных корпуса.

В настоящее время на 1-й очереди жилого комплекса завершены монолитные работы по возведению «коробки» здания. Кладка наружных стен ведется на 9-м этаже, внутренних перегородок – на 3-м. Облицовка кирпичом стен на 75% выполнена на 6-м этаже.

На 2-й очереди завершены все работы нулевого цикла, на 50% выполнены монолитные работы на 1-м этаже здания.

В двух очередях ЖК «Аквилон Ostrov» спроектированы 492 квартиры с планировочными решениями от студий до евро-четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. Кроме того, в здании предусмотрены сити-боксы – кладовые для хранения вещей.



Жилой комплекс «Аквилон Ostrov» возводится по технологии «Термо-S»: применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются современные инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

ЖК «Аквилон Ostrov» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением. Комплексное благоустройство выполняется на закрытой дворовой территории и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Также в доме будет бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS» для самых маленьких жильцов, которые передается в общую собственность владельцев квартир.

10 минут отделяет будущих жильцов от прибрежных прогулок вдоль моря, а также соснового бора. Чудесный вид на морскую гладь будет радовать жильцов. ЖК «Аквилон Ostrov» станет изюминкой района, воплощая в жизнь самые смелые планы о близости к природе, экологичности, безопасности с возможностью жить в ритме современного города. При этом рядом с домом есть вся необходимая деловому или семейному человеку городская инфраструктура: транспортные развязки, автобусные остановки, школы, детские сады, магазины и кафе. Кроме этого, в этом году построен новый Ягринский мост, а значит, добраться до центра Северодвинска можно будет без пробок.



Напомним, что в 2021 году на открытом аукционе Группой Аквилон был приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Участок и расположенное на нем аварийное здание школы, не используемое по назначению более 20 лет, находилось в федеральной собственности. Росимущество проводило аукционы несколько раз, а администрация Северодвинска неоднократно обращалась к собственнику с требованием перекрыть доступ в аварийное здание во избежание несчастных случаев, либо снести представляющий потенциальную угрозу объект. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории, у частного лица за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 32 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами.



В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. На пр. Победы в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.



