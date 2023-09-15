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Больше половины архангелогородцев раздражают бюрократия и обман на работе

Служба исследований hh.ru выяснила, что чаще всего трудящихся жителей регионов СЗФО не устраивает в их компаниях-работодателях и что, в связи с этим планируют делать люди.

Опрос hh.ru показал, что 52% респондентов из Архангельской области раздражает бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы в работе компании. Чаще всего на это жалуются работники сферы производства (62% представителей этой области). 

Также на первом месте оказалось ощущение, работников в компании обманывают. 52% опрошенных заявили, что на работе им обещали положительные изменения, но ничего не произошло или ситуация поменялась в худшую сторону. Чаще других заявляют о таких проблемах работники транспортной сферы (55%), ИТ-специалисты (52%), а также 50% маркетологов.

На трудности с коммуникацией между отделами пожаловались 30% респондентов. В разрезе профессий от этого чаще всего страдают работники научной сферы (45%) и строители (39%). 

Также в ходе опроса люди заявляли, что их разочаровывает в компании отсутствие перспектив и её плохое финансовое состояние или даже угроза банкротства (22%), а также то, что ценности компании не совпадают с ценностями сотрудников. 17% пожаловались, что компания перестала заботиться о здоровье и благополучии работников. Кроме того, каждого третьего (30%) раздражают постоянные перемены и нововведения в компании. 

При этом опрошенные архангелогородцы заявили, что будут делать, если проблемы в работе их компании не решаться: 55% заявили, что будут активно искать работу. Еще треть (30%) в случае отсутствия положительных изменений начнут смотреть вакансии и откликаться на них. 6% будут искать подработку, чтобы накопить финансовую подушку в случае увольнения или сокращения. 4% попробуют перейти на другую позицию внутри компании в надежде, что ситуация изменится. Остальные затруднились ответить.  

Что вас не устраивает в вашей компании? 2023 год 

Бюрократия, плохо выстроенные бизнес-процессы

52%

Есть ощущение, что меня обманули: обещали положительные изменения, но ничего не произошло или ситуация поменялась в худшую сторону

52%

Трудности с коммуникацией между отделами

30%

У компании нет перспектив, плохое финансовое состояние, она близка к закрытию, банкротству

22%

Ценности, которые транслирует компания или высшее руководство, не совпадают с моими

22%

Компания перестала заботиться о здоровье и благополучии сотрудников (отменили ДМС, компенсацию спорта, возможности для отдыха и т.д.)

17%

Постоянные перемены и нововведения

30%

Плохая репутация компании

17%

Компания не берет на себя ответственность за вред, который причиняет экологии, не минимизирует его

4%

 

(карикатура из https://kprf-kchr.ru/?q=taxonomy/term/2974

07 ноябрь 08:30 | : Экономика

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