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Жители Поморья против труда несовершеннолетних на вредных производствах

Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. 3 из 4 россиян против подобного законопроекта.

Инициатива депутатов не нашла поддержки и у архангелогородцев: 76% против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности: «Дети и так слабые, часто болеют, и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства — это перебор. Неокрепший организм, рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!»

 Поддержал законопроект только каждый девятый (11%): «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».

 Чем старше респонденты, тем больше среди них противников инициативы: 67%  до 34 лет (они чаще других затрудняются с оценкой законопроекта) и 81% среди граждан от 45 лет. Больше всего же негативных отзывов поступило от родителей детей 16—17 лет: 82% из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.

(фото с https://newizv.ru

27 октябрь 11:31 | : Экономика

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