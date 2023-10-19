Почти половина архангелогородцев готова сесть в кресло своего начальника

Служба исследований hh.ru выяснила, что 44% архангелогородцев в целом готовы занять место своих руководителей. Также местные жители рассказали, много ли среди их руководства ценных сотрудников.
Хотят ли подчиненные встать на место своих начальников? 44% опрошенных местных жителей ответили «Да». Из них 23% заявили, что справились бы с задачами руководителя лучше него. Еще 21% в целом готовы перейти на топ-менеджерскую должность, но у них нет особого желания. Наиболее амбициозными оказались средний менеджмент – 47% из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте – работники сферы продаж (41%), на третьем – производственники и инженеры (27%).
С другой стороны, наименее заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48% отрицательных ответов), административный персонал (45%) и производственники (42%). Представители этих сфер чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста. А вот работники сферы науки и образования (29%), транспорта и логистики (28%) и маркетологи (24%) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем.
Профсфера
Да, думаю, что справился бы лучше него
Да, но у меня нет желания быть руководителем
Нет, у меня недостаточно опыта и знаний
Нет, я не стремлюсь быть руководителем
Высший и средний менеджмент
47%
21%
25%
8%
Продажи, обслуживание клиентов
41%
22%
29%
8%
Производство, сервисное обслуживание
27%
13%
42%
18%
Управление персоналом, тренинги
26%
20%
39%
15%
Строительство, недвижимость
25%
14%
48%
14%
Маркетинг, реклама, PR
24%
15%
37%
24%
Финансы, бухгалтерия
19%
24%
34%
22%
Информационные технологии
19%
23%
35%
23%
Транспорт, логистика, перевозки
18%
24%
30%
28%
Административный персонал
13%
21%
45%
21%
Наука, образование
8%
27%
37%
29%
Более того местные жители высказались на тему, считают ли они своих руководителей ценными для компании. Утвердительно ответили и положительную оценку работе своего руководства дали 52% опрошенных. Интересно, что еще 13% (каждый седьмой опрошенный в регионе) заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. 16% считают, что действия руководства ведут компанию к кризису. 10% уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно. 7% считают, что руководство может с легкостью заменить кто-то другой.
В разрезе профессий: больше других верят в своё руководство производственники (50%) и айтишники (47%). Считают, что начальник сведет бизнес в могилу чаще других работники финансовой сферы (16%).