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Почти половина архангелогородцев готова сесть в кресло своего начальника

Служба исследований hh.ru выяснила, что 44% архангелогородцев в целом готовы занять место своих руководителей. Также местные жители рассказали, много ли среди их руководства ценных сотрудников.

 

Хотят ли подчиненные встать на место своих начальников? 44% опрошенных местных жителей ответили «Да». Из них 23% заявили, что справились бы с задачами руководителя лучше него. Еще 21% в целом готовы перейти на топ-менеджерскую должность, но у них нет особого желания. Наиболее амбициозными оказались средний менеджмент – 47% из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте – работники сферы продаж (41%), на третьем – производственники и инженеры (27%). 

 

С другой стороны, наименее заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48% отрицательных ответов), административный персонал (45%) и производственники (42%). Представители этих сфер чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста. А вот работники сферы науки и образования (29%), транспорта и логистики (28%) и маркетологи (24%) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем.

 

Профсфера

 

 

Да, думаю, что справился бы лучше него

Да, но у меня нет желания быть руководителем

Нет, у меня недостаточно опыта и знаний

Нет, я не стремлюсь быть руководителем

Высший и средний менеджмент

47%

21%

25%

8%

Продажи, обслуживание клиентов

41%

22%

29%

8%

Производство, сервисное обслуживание

27%

13%

42%

18%

Управление персоналом, тренинги

26%

20%

39%

15%

Строительство, недвижимость

25%

14%

48%

14%

Маркетинг, реклама, PR

24%

15%

37%

24%

Финансы, бухгалтерия

19%

24%

34%

22%

Информационные технологии

19%

23%

35%

23%

Транспорт, логистика, перевозки

18%

24%

30%

28%

Административный персонал

13%

21%

45%

21%

Наука, образование

8%

27%

37%

29%

 

Более того местные жители высказались на тему, считают ли они своих руководителей ценными для компании. Утвердительно ответили и положительную оценку работе своего руководства дали 52% опрошенных. Интересно, что еще 13% (каждый седьмой опрошенный в регионе) заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. 16% считают, что действия руководства ведут компанию к кризису. 10% уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно. 7% считают, что руководство может с легкостью заменить кто-то другой. 

В разрезе профессий: больше других верят в своё руководство производственники (50%) и айтишники (47%). Считают, что начальник сведет бизнес в могилу чаще других работники финансовой сферы (16%).  

26 октябрь 09:10 | : Экономика

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