Почти половина архангелогородцев готова сесть в кресло своего начальника

Служба исследований hh.ru выяснила, что 44% архангелогородцев в целом готовы занять место своих руководителей. Также местные жители рассказали, много ли среди их руководства ценных сотрудников.

Хотят ли подчиненные встать на место своих начальников? 44% опрошенных местных жителей ответили «Да». Из них 23% заявили, что справились бы с задачами руководителя лучше него. Еще 21% в целом готовы перейти на топ-менеджерскую должность, но у них нет особого желания. Наиболее амбициозными оказались средний менеджмент – 47% из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте – работники сферы продаж (41%), на третьем – производственники и инженеры (27%).

С другой стороны, наименее заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48% отрицательных ответов), административный персонал (45%) и производственники (42%). Представители этих сфер чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста. А вот работники сферы науки и образования (29%), транспорта и логистики (28%) и маркетологи (24%) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем.

Профсфера Да, думаю, что справился бы лучше него Да, но у меня нет желания быть руководителем Нет, у меня недостаточно опыта и знаний Нет, я не стремлюсь быть руководителем Высший и средний менеджмент 47% 21% 25% 8% Продажи, обслуживание клиентов 41% 22% 29% 8% Производство, сервисное обслуживание 27% 13% 42% 18% Управление персоналом, тренинги 26% 20% 39% 15% Строительство, недвижимость 25% 14% 48% 14% Маркетинг, реклама, PR 24% 15% 37% 24% Финансы, бухгалтерия 19% 24% 34% 22% Информационные технологии 19% 23% 35% 23% Транспорт, логистика, перевозки 18% 24% 30% 28% Административный персонал 13% 21% 45% 21% Наука, образование 8% 27% 37% 29%

Более того местные жители высказались на тему, считают ли они своих руководителей ценными для компании. Утвердительно ответили и положительную оценку работе своего руководства дали 52% опрошенных. Интересно, что еще 13% (каждый седьмой опрошенный в регионе) заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. 16% считают, что действия руководства ведут компанию к кризису. 10% уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно. 7% считают, что руководство может с легкостью заменить кто-то другой.

В разрезе профессий: больше других верят в своё руководство производственники (50%) и айтишники (47%). Считают, что начальник сведет бизнес в могилу чаще других работники финансовой сферы (16%).