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Половина архангелогородцев не готова к снижению зарплаты

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Архангельской области меньше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе. 

Массовый опрос жителей Архангельской области показал, что трудящиеся в этих регионах оказались достаточно гибкими в плане зарплатных ожиданий: 30% в регионе готовы снизить ожидаемую зарплату. В среднем по России таких набралось больше - 38%. 

 С другой стороны, не пойдут на такие меры 49% жителей Архангельской области, остальные затруднились ответить.

 В разрезе профессиональных областей: меньше других готовы снизить зарплатные ожидания представители сферы закупок (59% отрицательных ответов), эйчары (57%), а также работники сферы инвестиции и консалтинга (56%). С другой стороны, самыми гибкими в этом плане вновь оказались айтишники – 52% опрошенных из них готовы пойти на снижения зарплатных запросов, а еще работники сферы искусства и масс-медиа. 

 Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место? Ответы в зависимости от сферы, ответы в %:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

30

50

20

Административный персонал

34

50

17

Безопасность

39

44

17

Высший менеджмент

32

50

18

Добыча сырья

33

45

22

Домашний, обслуживающий персонал

35

39

27

Закупки

27

59

14

Информационные технологии

52

31

17

Искусство, развлечения, массмедиа

40

37

23

Маркетинг, реклама, PR

35

46

19

Медицина, фармацевтика

32

46

21

Наука, образование

35

44

20

Продажи, обслуживание клиентов

31

52

17

Производство, сервисное обслуживание

32

51

17

Рабочий персонал

34

43

22

Розничная торговля

31

53

15

Сельское хозяйство

36

45

19

Спорт, салоны красоты

32

47

21

Стратегия, инвестиции, консалтинг

29

56

15

Строительство, недвижимость

29

54

17

Транспорт, логистика, перевозки

31

53

16

Туризм, гостиницы, рестораны

32

47

21

Управление персоналом, тренинги

29

57

14

Финансы, бухгалтерия

32

49

19

Юристы

34

48

19

 

(фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069

17 октябрь 08:11 | : Экономика

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