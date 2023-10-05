Владельцам незаконных гаражей в Архангельске просьба побеспокоиться

Муниципальный контракт на снос нелегальных гаражей уже заключен, адреса определены. Администрация Октябрьского округа разместила на самовольных конструкциях объявления о предстоящем сносе: если имущество собственникам необходимо, они вправе его вывезти до начала демонтажа.

Всего до конца ноября уберут 72 объекта, которые установлены нелегально на территориях общего пользования и портят внешний облик города. Это «ракушки», морские контейнеры, деревянные и металлические гаражи, бетонные блоки и шлагбаум.

Адреса:

· пр. Троицкий, 104 – 4 объекта + шлагбаум;

· пр. Обводный канал, 95 – 1 объект;

· ул. Воскресенская, 107/3, пр. Дзержинского, 17 и 17/1 – 2 объекта;

· пр. Ломоносова, 260/2 – 16 объектов.

· ул. Садовая, 36/1 – 3 объекта;

· ул. Воскресенская, 9 – 8 объектов;

· пр. Дзержинского, 29 и 25/2 – 9 объектов;

· ул. Бадигина, 4/1 – 5 объектов;

· ул. Теснанова, 10 – 9 объектов;

· ул. Воскресенская,107/1 - 1 объект;

· между пр. Троицкий, 137 и наб. Северной Двины, 121/2 – 3 объекта

· наб. Северной Двины, 122 и пр. Троицкий, 139 - 1 объект;

· ул. Шубина, 34 – 3 объекта;

· Кузнечихинский промузел 1 проезд, 13/4 – 5 объектов;

· ул. Тимме, 23/2 стр. 1 и ул. Нагорная, 7/2 - 1 объект.