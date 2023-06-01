«ЭкоИнтегратор» запустил экоуроки в школах Архангельска

Уже сегодня о культуре обращения с отходами узнали 80 учеников школ № 68 и № 55 Маймаксанского округа.

Регоператор отмечает, что дети лучше взрослых отвечают на вопрос о том, что отправлять в синие контейнеры для сухих отходов - они не только сами активно включаются в экологическую повестку, но и учат полезным привычкам родителей.

Основная цель уроков - привлечь внимание подрастающего поколения к вопросу заботы об окружающей среде. Представители регоператора рассказывают школьникам Поморья о том, какие задачи стоят сегодня перед «мусорной реформой», к чему приводит бесконтрольное потребление и что нас ждет, если не начать решать проблему отходов.

Уроки проводятся в рамках акции «Ставь на поВТОР!» и при поддержке ЧУ ДПО «Экологический консалтинговый центр». Каждый ребенок получает в подарок книгу «Мусор - понятие собирательное», которая подробно рассказывает о культуре раздельного накопления отходов.