Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«ЭкоИнтегратор» запустил экоуроки в школах Архангельска

Уже сегодня о культуре обращения с отходами узнали 80 учеников школ № 68 и № 55 Маймаксанского округа.

Регоператор отмечает, что дети лучше взрослых отвечают на вопрос о том, что отправлять в синие контейнеры для сухих отходов - они не только сами активно включаются в экологическую повестку, но и учат полезным привычкам родителей.

Основная цель уроков - привлечь внимание подрастающего поколения к вопросу заботы об окружающей среде. Представители регоператора рассказывают школьникам Поморья о том, какие задачи стоят сегодня перед «мусорной реформой», к чему приводит бесконтрольное потребление и что нас ждет, если не начать решать проблему отходов.

Уроки проводятся в рамках акции «Ставь на поВТОР!» и при поддержке ЧУ ДПО «Экологический консалтинговый центр». Каждый ребенок получает в подарок книгу «Мусор - понятие собирательное», которая подробно рассказывает о культуре раздельного накопления отходов.

 

04 сентябрь 16:24 | : Экономика

Главные новости


Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир
Леонид Слуцкий обещал Леониду Чертоку отдых в санатории "Беломорье"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (36)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20