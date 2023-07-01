Для "ЭкоИнтегратора" наступило время максимальной нагрузки по обороту ТКО

Связано это с сезоном бахчевых и сбором урожая. В это время объем органических отходов на контейнерных площадках увеличивается минимум в полтора раза.

В плодах содержится до 95% жидкости. И это за собой влечет сразу несколько проблем. Во-первых, вес контейнера может увеличиться на 50%, а это немалым 200 кг. Во-вторых, овощи и фрукты быстро разлагаются, выделяют влагу и издают резкий запах. В итоге они превращаются в жидкие отходы, которые не являются ТКО, и создают много проблем для жителей и экипажей мусоровозов.

Региональный оператор рассказывает, как лучше поступить с органикой, чтобы не создавать никому дискомфорта. Остатки от арбузов, дынь и других плодов в сельской местности, например, можно отправить в компостную яму. В городских условиях вариант, конечно, один – контейнер. Но в этом случае лучше не выбрасывать в мусорное ведро мякоть арбузов, дынь и фруктов. По возможности удалить из них лишнюю жидкость. Например, арбузный сок можно слить, а корки плотно упаковать в пакет, чтобы жидкость не вытекала.

«Современные мусоровозы, конечно, оборудованы уплотнительной лентой, но обеспечить герметичность на 100% практически невозможно. Зловонная жидкость все равно выливается при загрузке. Она просачивается и через мусорные баки, которые предназначены для твердых, а не для жидких отходов, и заливает контейнерные площадки. В этом случае появляются характерный неприятный запах, и поверхности становятся липкими. А если плоды попадут в контейнер для сухих отходов, бумага, картон и другое сырье станут непригодными для переработки», – рассказывает региональный оператор «ЭкоИнтегратор».

Самый простой способ этого избежать – покупать фруктов и овощей в меру и не допускать порчи продуктов.



