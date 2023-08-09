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"ЭкоИнтегратор" просит не захламлять контейнерные площадки стройотходами

 

921 случай захламления контейнерных площадок стройотходами зафиксирован в Архангельской области с начала года

В 2023 году водители мусоровозов отправили регоператору «ЭкоИнтегратор» почти тысячу обращений о размещении строительных отходов на контейнерных площадках для ТКО, что запрещено действующим законодательством. Но, даже зная о запрете, некоторые люди по-прежнему используют баки не по назначению.

Региональный оператор напоминает, что строительный мусор не относится к ТКО - такие отходы должны быть вывезены в частном порядке специальной техникой.

«Горы строительного мусора создают из контейнерных площадок самые настоящие стихийные свалки, подобраться к которым бывает проблематично. Зачастую от этого портятся и сами конструкции, ограждения. На некоторых местах сбора ТКО это происходит систематично, особенно вблизи жилых новостроек или торговых центров. Страдает от этого и техника – если в кузов мусоровоза попадут куски шифера, железа, бетона или кирпичи, может произойти поломка, которая потом скажется на графике вывоза», – рассказывает начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук.

Не запрещается выкинуть небольшие отходы после косметического ремонта в отсек для крупногабаритных отходов: мешки с остатками обоев, тумбочку, оконные рамы или дверь. Но если вы сделали перепланировку, сломали несколько стен или сняли старую плитку в ванной, то такие отходы нужно утилизировать отдельно. Нельзя выбрасывать и старый асфальт, шифер, металлическую арматуру, бревна и деревянные конструкции после разбора зданий, куски кровли и другие крупные или массивные строительные материалы.

О том, как правильно вывезти строительные отходы, можно узнать по ссылке https://eco-tko.ru/vyvoz-promyshlennykh-otkhodov/.


09 август 18:36 | : Экономика

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