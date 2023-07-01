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У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Архангельской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области в июле 2023 года составила 45 050 руб. – это на 4 500 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.). 

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб. 

регион

июл.23

июл.22

разница

Санкт-Петербург

61 000 ₽

60 000 ₽

1000 ₽

Республика Коми

49 630 ₽

45 964 ₽

3 666 ₽

Архангельская область

45 049 ₽

40 457 ₽

4 592 ₽

Ленинградская область

52 388 ₽

48 638 ₽

3 750 ₽

Калининградская область

49 009 ₽

44 315 ₽

4 694 ₽

Новгородская область

40 802 ₽

38 641 ₽

2 161 ₽

Республика Карелия

45 936 ₽

40 172 ₽

5 764 ₽

Мурманская область

57 780 ₽

51 550 ₽

6 230 ₽

Псковская область

38 669 ₽

34 946 ₽

3 723 ₽

Ненецкий АО

59 622 ₽

50 432 ₽

9 190 ₽


Северо-Западный ФО

57 215 ₽

56 082 ₽

1 133 ₽

Россия

57 457 ₽

51 429 ₽

6 028 ₽

 

Наиболее заметно в Архангельской области выросли зарплатные ожидания специалистов по страхованию: сразу на 16 700 руб. – со 39 100 руб. в июле 2022 года до 55 750 руб. в июле 2023 года. На втором месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сельхоза (+15 700 руб., до 77 000 руб.). На третьем месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 10 000 руб. за год оказались специалисты сразу из трех профессиональных сфер таких как «Автомобильный бизнес», «Административный персонал», «Высший и средний менеджмент». Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: у юристов и тренеров. 

Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Архангельской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.

Средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области в зависимости от профессиональной принадлежности, руб. 

профсфера

июл.23

июл.22

разница

Автомобильный бизнес

62 068 ₽

50 581 ₽ 

 11 487 ₽ 

Административный персонал

44 064 ₽

33 469 ₽ 

 10 595 ₽ 

Безопасность

50 549 ₽

42 266 ₽ 

 8 283 ₽ 

Высший и средний менеджмент

91 777 ₽

80 743 ₽ 

 11 034 ₽ 

Домашний, обслуживающий персонал

37 454 ₽

31 410 ₽ 

 6 044 ₽ 

Закупки

58 301 ₽

49 729 ₽ 

 8 572 ₽ 

Информационные технологии

58 997 ₽

50 945 ₽ 

 8 052 ₽ 

Искусство, развлечения, массмедиа

38 784 ₽

36 637 ₽ 

 2 147 ₽ 

Маркетинг, реклама, PR

48 618 ₽

43 832 ₽ 

 4 786 ₽ 

Медицина, фармацевтика

53 686 ₽

44 367 ₽ 

 9 319 ₽ 

Наука, образование

40 417 ₽

36 318 ₽ 

 4 099 ₽ 

Продажи, обслуживание клиентов

42 388 ₽

39 526 ₽ 

 2 862 ₽ 

Производство, сервисное обслуживание

70 692 ₽

60 773 ₽ 

 9 919 ₽ 

Рабочий персонал

52 791 ₽

50 180 ₽ 

 2 611 ₽ 

Розничная торговля

35 760 ₽

31 031 ₽ 

 4 729 ₽ 

Сельское хозяйство

76 950 ₽

61 272 ₽ 

 15 678 ₽ 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

39 536 ₽

42 040 ₽ 

-2 504 ₽ 

Стратегия, инвестиции, консалтинг

79 831 ₽

76 370 ₽ 

 3 461 ₽ 

Страхование

55 748 ₽

39 075 ₽ 

 16 673 ₽ 

Строительство, недвижимость

68 706 ₽

59 618 ₽ 

 9 088 ₽ 

Транспорт, логистика, перевозки

49 454 ₽

41 936 ₽ 

 7 518 ₽ 

Туризм, гостиницы, рестораны

34 549 ₽

31 004 ₽ 

 3 545 ₽ 

Управление персоналом, тренинги

50 229 ₽

44 929 ₽ 

 5 300 ₽ 

Финансы, бухгалтерия

51 758 ₽

47 712 ₽ 

 4 046 ₽ 

Юристы

50 859 ₽

53 376 ₽ 

-2 517 ₽ 

(фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069

15 август 08:11 | : Экономика

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