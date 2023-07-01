У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Архангельской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.
Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области в июле 2023 года составила 45 050 руб. – это на 4 500 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.).
Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб.
регион
июл.23
июл.22
разница
Санкт-Петербург
61 000 ₽
60 000 ₽
1000 ₽
Республика Коми
49 630 ₽
45 964 ₽
3 666 ₽
Архангельская область
45 049 ₽
40 457 ₽
4 592 ₽
Ленинградская область
52 388 ₽
48 638 ₽
3 750 ₽
Калининградская область
49 009 ₽
44 315 ₽
4 694 ₽
Новгородская область
40 802 ₽
38 641 ₽
2 161 ₽
Республика Карелия
45 936 ₽
40 172 ₽
5 764 ₽
Мурманская область
57 780 ₽
51 550 ₽
6 230 ₽
Псковская область
38 669 ₽
34 946 ₽
3 723 ₽
Ненецкий АО
59 622 ₽
50 432 ₽
9 190 ₽
Северо-Западный ФО
57 215 ₽
56 082 ₽
1 133 ₽
Россия
57 457 ₽
51 429 ₽
6 028 ₽
Наиболее заметно в Архангельской области выросли зарплатные ожидания специалистов по страхованию: сразу на 16 700 руб. – со 39 100 руб. в июле 2022 года до 55 750 руб. в июле 2023 года. На втором месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сельхоза (+15 700 руб., до 77 000 руб.). На третьем месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 10 000 руб. за год оказались специалисты сразу из трех профессиональных сфер таких как «Автомобильный бизнес», «Административный персонал», «Высший и средний менеджмент». Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: у юристов и тренеров.
Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Архангельской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.
Средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области в зависимости от профессиональной принадлежности, руб.
профсфера
июл.23
июл.22
разница
Автомобильный бизнес
62 068 ₽
50 581 ₽
11 487 ₽
Административный персонал
44 064 ₽
33 469 ₽
10 595 ₽
Безопасность
50 549 ₽
42 266 ₽
8 283 ₽
Высший и средний менеджмент
91 777 ₽
80 743 ₽
11 034 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
37 454 ₽
31 410 ₽
6 044 ₽
Закупки
58 301 ₽
49 729 ₽
8 572 ₽
Информационные технологии
58 997 ₽
50 945 ₽
8 052 ₽
Искусство, развлечения, массмедиа
38 784 ₽
36 637 ₽
2 147 ₽
Маркетинг, реклама, PR
48 618 ₽
43 832 ₽
4 786 ₽
Медицина, фармацевтика
53 686 ₽
44 367 ₽
9 319 ₽
Наука, образование
40 417 ₽
36 318 ₽
4 099 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
42 388 ₽
39 526 ₽
2 862 ₽
Производство, сервисное обслуживание
70 692 ₽
60 773 ₽
9 919 ₽
Рабочий персонал
52 791 ₽
50 180 ₽
2 611 ₽
Розничная торговля
35 760 ₽
31 031 ₽
4 729 ₽
Сельское хозяйство
76 950 ₽
61 272 ₽
15 678 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
39 536 ₽
42 040 ₽
-2 504 ₽
Стратегия, инвестиции, консалтинг
79 831 ₽
76 370 ₽
3 461 ₽
Страхование
55 748 ₽
39 075 ₽
16 673 ₽
Строительство, недвижимость
68 706 ₽
59 618 ₽
9 088 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
49 454 ₽
41 936 ₽
7 518 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
34 549 ₽
31 004 ₽
3 545 ₽
Управление персоналом, тренинги
50 229 ₽
44 929 ₽
5 300 ₽
Финансы, бухгалтерия
51 758 ₽
47 712 ₽
4 046 ₽
Юристы
50 859 ₽
53 376 ₽
-2 517 ₽