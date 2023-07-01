У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Архангельской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области в июле 2023 года составила 45 050 руб. – это на 4 500 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.).

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб.

регион июл.23 июл.22 разница Санкт-Петербург 61 000 ₽ 60 000 ₽ 1000 ₽ Республика Коми 49 630 ₽ 45 964 ₽ 3 666 ₽ Архангельская область 45 049 ₽ 40 457 ₽ 4 592 ₽ Ленинградская область 52 388 ₽ 48 638 ₽ 3 750 ₽ Калининградская область 49 009 ₽ 44 315 ₽ 4 694 ₽ Новгородская область 40 802 ₽ 38 641 ₽ 2 161 ₽ Республика Карелия 45 936 ₽ 40 172 ₽ 5 764 ₽ Мурманская область 57 780 ₽ 51 550 ₽ 6 230 ₽ Псковская область 38 669 ₽ 34 946 ₽ 3 723 ₽ Ненецкий АО 59 622 ₽ 50 432 ₽ 9 190 ₽

Северо-Западный ФО 57 215 ₽ 56 082 ₽ 1 133 ₽ Россия 57 457 ₽ 51 429 ₽ 6 028 ₽

Наиболее заметно в Архангельской области выросли зарплатные ожидания специалистов по страхованию: сразу на 16 700 руб. – со 39 100 руб. в июле 2022 года до 55 750 руб. в июле 2023 года. На втором месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сельхоза (+15 700 руб., до 77 000 руб.). На третьем месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 10 000 руб. за год оказались специалисты сразу из трех профессиональных сфер таких как «Автомобильный бизнес», «Административный персонал», «Высший и средний менеджмент». Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: у юристов и тренеров.

Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Архангельской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.

Средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области в зависимости от профессиональной принадлежности, руб.

профсфера июл.23 июл.22 разница Автомобильный бизнес 62 068 ₽ 50 581 ₽ 11 487 ₽ Административный персонал 44 064 ₽ 33 469 ₽ 10 595 ₽ Безопасность 50 549 ₽ 42 266 ₽ 8 283 ₽ Высший и средний менеджмент 91 777 ₽ 80 743 ₽ 11 034 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 37 454 ₽ 31 410 ₽ 6 044 ₽ Закупки 58 301 ₽ 49 729 ₽ 8 572 ₽ Информационные технологии 58 997 ₽ 50 945 ₽ 8 052 ₽ Искусство, развлечения, массмедиа 38 784 ₽ 36 637 ₽ 2 147 ₽ Маркетинг, реклама, PR 48 618 ₽ 43 832 ₽ 4 786 ₽ Медицина, фармацевтика 53 686 ₽ 44 367 ₽ 9 319 ₽ Наука, образование 40 417 ₽ 36 318 ₽ 4 099 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 42 388 ₽ 39 526 ₽ 2 862 ₽ Производство, сервисное обслуживание 70 692 ₽ 60 773 ₽ 9 919 ₽ Рабочий персонал 52 791 ₽ 50 180 ₽ 2 611 ₽ Розничная торговля 35 760 ₽ 31 031 ₽ 4 729 ₽ Сельское хозяйство 76 950 ₽ 61 272 ₽ 15 678 ₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 39 536 ₽ 42 040 ₽ -2 504 ₽ Стратегия, инвестиции, консалтинг 79 831 ₽ 76 370 ₽ 3 461 ₽ Страхование 55 748 ₽ 39 075 ₽ 16 673 ₽ Строительство, недвижимость 68 706 ₽ 59 618 ₽ 9 088 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 49 454 ₽ 41 936 ₽ 7 518 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 34 549 ₽ 31 004 ₽ 3 545 ₽ Управление персоналом, тренинги 50 229 ₽ 44 929 ₽ 5 300 ₽ Финансы, бухгалтерия 51 758 ₽ 47 712 ₽ 4 046 ₽ Юристы 50 859 ₽ 53 376 ₽ -2 517 ₽

(фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069)

