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"ЭкоИнтегратор" нашел способ вывоза ТКО из труднодоступных мест Няндомы

Из-за аварийного состояния деревянных мостов спецтехника не могла добраться в 9 населенных пунктов Няндомского района. Сейчас логистика проложена через технологическую дорогу компании «Титан», а графики вывоза ТКО восстанавливаются. 

Сложная ситуация сложилась в п. Ивакша, на ж/д станции Лепша, п. Лепша-Новый, п. Шалакуша, д. Федосеевская, д. Андреевская, д. Осковская, д. Ступинская, п. Новая. В эти районы по привычному маршруту большегрузам и спецтехнике не попасть. Деревянные переправы пришли в негодность и едва способны выдержать даже легковые автомобили, а масса мусоровоза, например, и вовсе превышает их допустимую грузоподъемность в 16 раз.

Чтобы как можно быстрее восстановить транспортное сообщение, регоператор «ЭкоИнтегратор» совместно с Администрацией района и Правительством области договорились о сотрудничестве с предприятием «Титан». Накануне впервые был протестирован новый маршрут.

«Технологическая дорога компании «Титан» дает нам возможность восстановить вывоз ТКО из ряда населенных пунктов. Конечно, дорога не из простых – однополосная, грунтовая. Используем рации, чтобы согласовать движение и организовать встречные разъезды с лесовозной техникой. Мы уже сделали 5 пробных рейса по новому маршруту и прорабатываем вопрос утверждения регулярного графика», - сообщил заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству и коммерческой деятельности Александр Шинкарев.

[media=https://youtube.com/shorts/TC45t2fRph0]

31 июль 18:00 | : Экономика

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