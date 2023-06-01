"ЭкоИнтегратор" нашел способ вывоза ТКО из труднодоступных мест Няндомы

Из-за аварийного состояния деревянных мостов спецтехника не могла добраться в 9 населенных пунктов Няндомского района. Сейчас логистика проложена через технологическую дорогу компании «Титан», а графики вывоза ТКО восстанавливаются.
Сложная ситуация сложилась в п. Ивакша, на ж/д станции Лепша, п. Лепша-Новый, п. Шалакуша, д. Федосеевская, д. Андреевская, д. Осковская, д. Ступинская, п. Новая. В эти районы по привычному маршруту большегрузам и спецтехнике не попасть. Деревянные переправы пришли в негодность и едва способны выдержать даже легковые автомобили, а масса мусоровоза, например, и вовсе превышает их допустимую грузоподъемность в 16 раз.
Чтобы как можно быстрее восстановить транспортное сообщение, регоператор «ЭкоИнтегратор» совместно с Администрацией района и Правительством области договорились о сотрудничестве с предприятием «Титан». Накануне впервые был протестирован новый маршрут.
«Технологическая дорога компании «Титан» дает нам возможность восстановить вывоз ТКО из ряда населенных пунктов. Конечно, дорога не из простых – однополосная, грунтовая. Используем рации, чтобы согласовать движение и организовать встречные разъезды с лесовозной техникой. Мы уже сделали 5 пробных рейса по новому маршруту и прорабатываем вопрос утверждения регулярного графика», - сообщил заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству и коммерческой деятельности Александр Шинкарев.
[media=https://youtube.com/shorts/TC45t2fRph0]
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