Группа Аквилон расскажет с любовью про недвижимость

7 июля Группа Аквилон организует большое мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития рынка недвижимости в Архангельской области под названием «Притяжение».

Для обсуждения актуальных вопросов маркетинга в девелопменте, трендов в сфере архитектуры и проектирования жилья, новинок технологий продвижения и стимулирования продаж приглашают представителей агентств недвижимости и риэлтеров, ипотечных брокеров и экспертов.

Дискуссия пройдет под девизом: «Недвижимость – больше чем квадратные метры!» В ней примут участие представители органов государственной власти Поморья и местного самоуправления Архангельска, архитекторы, специалисты в сфере девелопмента, маркетинга, связей с общественностью и рекламы.

Мероприятие пройдет 7 июля в конференц-зале «Арктика» на набережной Северной Двины, 54, к. 1. Начало в 9.30. Рекомендуемый дресс-код – белый!

Обращаем ваше внимание, что необходима предварительная регистрация по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6FF7R6JVwxp75Zqu3G555xDU4jzGk7lnF7DFTmRKwHov-zw/viewform !

Все вопросы можно задать по телефону +79118700919

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Архангельске и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью порядка 360 кв. м. До конца года планируется начать строительство трех новых ЖК и трех новых очередей в строящихся комплексах общей площадью более 130 тыс. кв. м.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки проведения мероприятия 07.07.2023 года. Подробности по тел. 8 (8182) 60-32-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00. Мероприятие носит консультационный характер и проводится по следующему адресу: наб. Северной Двины, д. 54 корп.1, конференц-зал «Арктика». Застройщики: ООО СЗ «Горстрой», г. Архангельск, Октябрьский округ, ул. Гагарина, кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524; ООО СЗ «Победа», г. Северодвинск, пр. Победы, кадастровый номер земельного участка 29:28:104167:84. Проектные декларации на сайте HTTPS://НАШ.ДОМ.РФ/



