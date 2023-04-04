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6 апреля стартуют продажи квартир в новых корпусах ЖК «АКВИЛОН REKA»

Группа Аквилон продолжает строительство нового микрорайона на ул. Валявкина – ул. Советская в Соломбале.

Напомним, что в конце прошлого года были введены в эксплуатацию 1-й и 2-й корпуса жилого комплекса, в настоящее время передача квартир собственникам успешно завершена. В январе здесь началось строительство еще трех корпусов жилого комплекса -  5-го, 6-го, 7-го общей площадью 17,1 тыс. кв. м. В них спроектировано 297 квартир различной планировки. Продажи стартуют в четверг, 6 апреля. Цены начинаются от 3 млн рублей, первые 15 покупателей получат скидку в 20%. Все подробности можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08.

 - Одной из главных особенностей комплексной застройки нового микрорайона является его расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Помимо квартир в жилом комплексе предусмотрены кладовые на нулевом этаже.  На первых этажах 4-го и 5-го корпусов откроются магазины и сервисы, которые создадут комфортную для жизни среду. В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. Все они сдаются в предчистовой отделке, что позволяет сразу приступить к косметическому ремонту. Застройщик предлагает возможность заказа чистовой отделки «под ключ». Приобретая квартиру на этапе котлована, наш покупатель, получает самые выгодные условия, и может быть уверен в том, что он точно получит свою квартиру, - рассказала руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.

В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.

 При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. 

 - Сейчас на корпусах 3 и 4 закончено возведение монолитных конструкций, кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтаж кровли, установка окон, штукатурка помещений. На 80% выполнен навесной вентилируемый фасад, ведется монтаж лифтов. Завершена прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей, подходят к концу работы по внутренней отделке. Ввод двух корпусов в эксплуатацию намечен в этом году. На 8-м корпусе ведется возведение монолитных конструкций 6-7-го этажей, кладка наружных стен 2-3-го этажей и завершается прокладка наружных электрических сетей. На 5м. 6-м, 7-м корпусах завершено устройство котлована, началось погружение основного объема свай фундамента, - сообщил технический руководитель проекта Евгений Варвинский.

 Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб в скандинавском стиле, который бесплатно передадут в собственность жильцов.

 Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.

 Поскольку дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации, Группа Аквилон профинансировала разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина. Проект дорожной развязки предусматривает создание кругового движения, асфальтирование 3,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, создание центрального островка с газоном площадью 2,1 тыс. кв. м, устройство порядка 3,7 тыс. кв. м новых тротуаров, оборудование 4 пешеходных переходов, двух остановок общественного транспорта.

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05 апрель 12:20 | : Экономика

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