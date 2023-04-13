На архангельском рынке труда появились дорогие вакансии

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 7 500 вакансий, открытых сегодня в Архангельской области, и выделили десять предложений с самыми высокими заработными платами.

Средняя предлагаемая заработная плата в Архангельской области составляет 59 000 руб. При этом 7% вакансий предлагают, как минимум в три раза больше – от 150 000 руб.

Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий мая в Архангельской области стало предложение для заместителя директора по производству (добыча золота) ИТР, зарплата - от 300 000 руб. на руки. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходим опыт работы в добыче золота, алмазов, руд, и песков драгоценных металлов не менее 5 лет, а также знание горного дела, технологии добычи и извлечения золота.

На втором месте – вакансия стоматолог-терапевт в Архангельске. Среди обязанностей – выполнение должностных обязанностей и работа на микроскопе. Специалист должен обладать опытом от 3 лет. Предлагаемая зарплата - от 200 000 руб. до вычета налогов.

Третье место среди самых «дорогих» вакансий занимает предложение для судового боцмана с зарплатой от 200 000 до 300 000 руб. на руки. Среди требований к кандидату – умение организовать работу матросов согласно Устава службы на рыбопромысловом флоте, жить и уживаться в коллективе в условиях судна в промысловом рейсе в море. Боцману необходимо знать и уметь обслуживать судовые палубные механизмы, настраивать стрелы, вставать на якорь, сниматься с якоря.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий в Архангельской области: