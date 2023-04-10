"Охотники за головами" ищут в Архангельской области сюрвейеров

У российских работодателей растёт спрос на сюрвейеров – это специалисты (инспекторы), которые производят осмотр и предоставляют оценку качества транспорта и товара, груза.

С начала года работодатели разместили чуть более 100 вакансий для сюрвейеров – пока ещё спрос на эту профессию только набирает обороты. Между тем это уже на 24% больше, чем в 2022 году. При этом наибольшее количество вакансий с начала года разместили именно компании из Петербурга, а также других регионов СЗФО. Особый интерес на Северо-Западе страны демонстрируют работодатели из Архангельской, Псковской, Калининградской и Ленинградской области.

В разрезе отрасли наибольший спрос на сюрвейеров сейчас испытывают работодатели из сферы судовых перевозок, а также крупные судовладельцы, фрахтователи, грузоперевозчики, а также страховые компании.

«Сюрвейер во время работы проводит массу манипуляций, уровень ответственности перед заказчиком и бизнесом у данного специалиста достаточно высокий. Так, он осматривает не только сам груз, но и контейнер, также он проверяет состояние объекта, считает количество товара и подтверждает комплектность. Во время инспектирования он фиксирует на фото состояние упаковки и все необходимые маркировки.

В связи с таким разнообразным функционалом работодатели достаточно часто требуют от кандидатов на места сюрвейеров наличие технического образования или даже внушительный опыт работы в транспортной или судостроительной сфере», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для сюрвейеров в целом по стране достигает 64 000 рублей. В регионах СЗФО данные специалисты могут заработать больше – до 70 000 рублей. Также можно найти и более высокооплачиваемые варианты.