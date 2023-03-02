Группа Аквилон обезопасит жильцов новостроек от внешнего шума

По результатам исследований, шум с улицы куда меньше беспокоит жителей новостроек, чем звуки из соседних квартир. В среднем они в 10 раз реже жалуются на рев автомобилей и грохот проезжающих мимо поездов, чем на детский плач, громкую музыку и особенно ремонт у соседей.

На первые два-три года после выдачи ключей жители новостроек обычно оказываются в окружении ремонтов – это в первую очередь актуально для проектов без отделки, но даже в новостройках с ремонтом от застройщика люди после переезда нередко хотят изменить что-то под себя.

По итогам опроса проведенного Группой Аквилон на дрель, перфоратор, молоток и другие звуки ремонта негативно реагируют 27,2% опрошенных. Это не единственный шум со стороны соседей, который беспокоит респондентов. Громкая музыка и орущий телевизор за стеной раздражают 19,2% новоселов. Плачь, крики детей, лай собак у соседей не нравится 18,9% респондентов, примерно столько же – 18,4%, против шумных посиделок у соседей. То есть в общей сложности почти 84% людей, пожаловавшихся на шум, недовольны именно соседями. Для сравнения – шум транспорта, включая железнодорожный, беспокоит 8,5%, а детские крики во дворе, шумные компании и прочее указали лишь 6,9% опрошенных.

В целом именно слышимость покупатели квартир в новостройках считают основной проблемой новых домов – на это указали 57,2% респондентов. На второй позиции неудовлетворительная работа управляющих организаций по вывозу мусора, но это только 15,8%. Другие недостатки – в квартире слишком холодно, душно, жарко – набрали меньше 10% каждая. Опрос проводился среди потенциальных покупателей, у многих из которых уже есть опыт жизни в новостройках.

Несмотря на недовольство уровнем шума, большинство респондентов не готовы вкладываться в дополнительную звукоизоляцию – 37,8% не планируют закладывать эту статью в бюджет ремонта, а 32,2%, предпочтут выбрать квартиру со встроенной дополнительной шумоизоляцией от застройщика. Тратить собственные деньги на защиту от шума готовы менее 30% покупателей. При этом 14,4% готовы вложить в дополнительную шумоизоляцию от 50 до 100 тыс. рублей, 9,6% - до 50 тыс. рублей, 2,9% - от 100 до 200 тыс. рублей, еще 2,9% - более 200 тыс. рублей.

На частном рынке монтаж системы шумоизоляции стоит от 700 до 5000 рублей за квадратный метр. Цена зависит от используемых материалов и уровня защиты от шума, кроме того, на бюджет влияет вид звукоизоляции – например, можно защитить от шума только стены, пол или потолок, можно установить комплексную систему во всей квартире.

- На заказ шумоизоляции двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м у частного заказчика может уйти до250 тыс. руб. Покупатели закономерно желают сэкономить и считают этот вопрос заботой девелопера, тем более что организованные работы по шумоизоляции при строительстве жилья почти не отражаются на цене метра. Например, при внедрении системы защиты от шума SOUNDSTOP затраты на монтаж дополнительного звукоизоляционного слоя в полах и стенах в рамках всего проекта составляют единичные проценты в себестоимости строительства. А некоторые решения и вовсе бесплатны, если закладываются еще на стадии проектирования. Например, шумные технические помещения можно разместить дальше от жилых квартир, - поясняет руководитель строительного департамента Группы «Аквилон» Сергей Малафеевский.

Согласно СНиПам для жилых помещений, уровень защиты от шума должен соответствовать 40-55 Дб – то есть от спокойного разговора межквартирная стена должна защищать, но если разговор будет чуть более эмоциональным, то сосед может его слышать. Система защиты от шума SOUNDSTOP позволяет увеличить защиту от шума примерно вдвое – вплоть до 90 Дб, что соответствует крику, звуку проезжающего рядом мотоцикла или приближающегося поезда.

Технология SOUNDSTOP предусматривает целый комплекс мер по шумоизоляции. В стенах и в стяжке пола прокладывается звукопоглощающий слой из минераловатных плит. В квартирах устанавливаются шумозащитные окна и индивидуальные вентиляционные клапаны с технологией VENT-IN, благодаря которой в квартиру через фильтр поступает свежий воздух. Для проветривания не нужно открывать окна и пускать в помещение уличный шум. Все шумные помещения - индивидуальные тепловые пункты, насосные, главный распределительный щит и другие - расположены в подвале дома, они не граничат с жилыми помещениями. В результате внутри квартир становится намного тише: они защищена от громких разговоров, музыки и звука пылесоса у соседей, шума с улицы, из технических помещений или от работы инженерных систем.

Напомним, что в настоящее время Группа Аквилон возводит в Архангельске и Северодвинске 13 жилых комплексов общей площадью 330 тыс. кв. м. Летом компания планирует начать строительство в Архангельске еще трех жилых комплексов

Общая площадь нового жилья составит более 100 тыс. кв. метров. Немаловажно что в рамках данных проектов за счет застройщика выполнено расселение аварийных домов, а для предоставление нуждающимся Группа Аквилон безвозмездно передаст в государственную собственность порядка 150 квартир.



