23% архангелогородцев допускают, что их на работе заменит нейросеть

Всероссийский опрос показал, что 30% соискателей старше 18 лет считают, что их собственную профессию вполне возможно заменить нейросетями и искусственным интеллектом. Каждый пятый (23%) респондент в Архангельской области опасается за будущее своей профессии: 5% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», при этом 18% склонны считать, что угроза существует «скорее всего». Изменения профессионального ландшафта ждать не заставят, на трансформацию потребуется 5–10 лет, считают участники опроса.

Три четверти респондентов из Архангельской области (85%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях . Лишь 10% отрицают такую возможность. Остальные затруднились ответить. При этом 74% опрошенных считают, что нейросети в настоящее время НЕ могут заменить их собственную профессию или должность, остальные 26% допускают такую возможность в будущем.

В большей степени переживают о замене своей профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%). Меньше всех тревожатся представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%); производство, сервисное обслуживание (25%); юриспруденция (26%); информационные технологии (26%); транспорт, логистика и перевозки (31%).

Опрошенные полагают, что перспективы исчезновения или кардинальной трансформации некоторых профессий под влиянием ИИ или нейросетей не такие уж отдаленные. Так, каждый пятый (19%) полагает, что это случится уже в ближайшие 5 лет (чаще всего так говорили соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR»); еще 18% ждут изменений в предстоящие 5–10 лет, а 22% верят, что на такие трансформации уйдет более 10 лет.

При этом 30% участников убеждены, что на их профессию нейросети и ИИ не повлияют вообще (чаще всего так отвечали представители производственных специальностей).



