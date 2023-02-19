В России растет интерес к корпоративной ипотеке

Россияне чаще проявляют интерес к ипотечным кредитам от предприятия: сегодня о желании купить жилье с помощью займа у компании сообщает каждый третий работающий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Министр финансов Антон Силуанов предложил промышленным предприятиям субсидировать ставку по ипотеке для своих работников. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий россиянин (34%): опрошенных привлекает возможность приобрести жилье на более выгодных условиях. 4 из 10 респондентов (39%) не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.



О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (45% против 23%), а состоящие в браке — чаще холостых и незамужних (42% против 29%). Среди россиян с разным уровнем дохода бо́льшую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (41%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 30% соответственно).



По сравнению с 2021 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, интерес к корпоративной ипотеке существенно повысился: число россиян, которые хотели бы воспользоваться кредитом от работодателя, выросло с 25 до 34%.