Жителей Архангельской области ждет перерасчет квитанций в сфере ТКО

Подробности от пресс-службы регионального правительства:

В апреле этого года правительством Архангельской области принято решение произвести данный перерасчет для жителей многоэтажных домов в городах региона численностью более 12000 человек. Перерасчет платы за оказание услуги по обращению с ТКО коснулся жителей таких городов, как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Вельск, Няндома, Онега и Мирный.

Период, за который сделан перерасчет, – с 1 января 2020 года по 7 сентября 2021 года, а общая сумма составила 288,40 рубля на человека.

– Горожане в майских квитанциях за услугу по обращению с ТКО уже увидели отдельную строку «Перерасчеты» и сминусованную сумму 72,15 рубля. В течение ближайших месяцев – с мая по август – перерасчет будет сделан автоматически всем, кому он положен, – пояснил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев. – Для горожан, у кого нет задолженности за услугу по обращению с ТКО, сумма к оплате составила менее 13 рублей.

Для жителей, которым требуются разъяснения и уточнения, работает горячая линия: телефон 8-800-700-8191, сайт eco-tko.ru.