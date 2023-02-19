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Архангелогородцы мечтают о таких начальниках, как Штирлиц и Жеглов

Харизма и патриотизм: Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц — самые желанные руководители.

Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» (по 4% голосов). По 3% набрали Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала, по 2% — Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций и Роман Шилов из «Ментовских войн».

 По 1% голосов набрали следующие герои фильмов и сериалов: Джек Воробей («Пираты Карибского моря»), Джеймс Бонд (различные серии «Бондианы»), Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»), Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Терминатор, Стив Роджерс («Капитан Америка»), Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»), Остап Бендер («Двенадцать стульев»), Швецова Мария Сергеевна («Тайны следствия»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Товарищ Сухов («Белое солнце пустыни»), Олег Евгеньевич Фомин («Физрук»), Галина Николаевна Рогозина («След»), Гриша Измайлов («Полицейский с Рублевки»), Юрий Мухомор Петренко («Улицы разбитых фонарей»), Афоня, Харли Квин («Отряд самоубийц»), Тони Сопранно («Клан Сопрано») и Дэдпул.

 Мужчины чаще женщин в качестве своего идеального руководителя видят Глеба Жеглова и Романа Шилова. Женщины бы с радостью поработали под руководством Людмилы Прокофьевны и Шерлока Холмса.

05 май 10:57 | : Экономика

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