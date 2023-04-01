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Сотрудники «ЭкоИнтегратора» навели чистоту в историческом центре Архангельска

В конце апреля сотрудники регионального оператора «ЭкоИнтегратор» по традиции выходят на улицы города, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор. В этот раз территорией для уборки стала часть улицы Поморской, известная архангелогородцам своей богатой историей и расположенными на ней многочисленными культурными объектами.

«Ежегодно наш коллектив принимает участие в общегородских субботниках, чтобы убрать мусор на улицах Поморья. Все мы живем в Архангельске и любим прогуляться по его центру, а когда вокруг чисто – делать это вдвойне приятно, - говорит генеральный директор регоператора Валерий Шушков. – Мы видим, что люди стали ответственнее относиться к городским пространствам – с каждым годом выброшенных мимо урн бутылок, фантиков и коробок становится меньше, а количество небезразличных людей, которые выходят на экологические акции, увеличивается».

30 апрель 11:50 | : Экономика

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