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У архангелогородцев есть возможность подработать весной и летом

По данным исследования hh.ru и «Росгосстрах жизнь», подработка сегодня есть у 19% опрошенных. Ещё две трети собираются в ближайшее время её найти. Эксперты hh.ru проанализировали рынок и выяснили, в каких сферах жителям Архангельской области проще всего найти подработку и сколько там будут платить. 

 «Самое «хлебное» время для подработки — весной, летом и в праздники. В прошлом году на hh.ru только на начало июня были открыты около 2,5 тысячи вакансий на летний сезон. И это почти вполовину больше, чем за год до этого. Как будет складываться статистика в этом году, увидим, но уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на ближайшие три месяца. Между тем только за последний месяц число вакансий с возможностью подработать весной и летом выросло на местном рынке труда на 23%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

 Самые «горячие» профессии, по которым проще всего найти подработку на весну и лето в Архангельской области:

  • Продавцы
  • Официанты
  • Бармены
  • Повара
  • Пекари
  • Администраторы торговых залов
  • Курьеры 

По этим профессиям проще всего найти подработку на лето, а также она будет оплачиваться выше других.

Рейтинг актуальных вариантов подработки: 

 

 

29 апрель 10:00 | : Экономика

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