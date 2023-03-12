Почти 40% жителей Поморья хотят в этом году перейти в IT-сферу

Как часто вы слышали вопрос — гуманитарий или технарь? Есть ли шанс у тех, кто в школе не любил математику и считал себя гуманитарием, работать в ИТ, получать высокие зарплаты? Делимся историей младшего специалиста по тестированию X5 Tech Амалии Кнац, которая 7 лет занималась подбором персонала, а когда ей исполнилось 29 лет, решила все поменять и уйти в ИТ-сферу и стать тестировщиком.

Что новичок делает в ИТ

«В ИТ я чуть меньше года. Наша команда, где примерно 60% парней и 40% девушек, разрабатывает мобильное приложение одной из крупнейших российских торговых сетей. Через него люди пользуются картой лояльности, оформляют доставку, смотрят историю покупок и так далее. Я младший специалист по тестированию. Наша команда занимается наполнением приложения, внутренней составляющей, доработкой каких-то новых фич. QA отслеживает, чтобы функционал, который видит и не видит пользователь, работал максимально корректно, не ломался, не глючил, не было никаких визуальных и логических багов, чтобы приложение выдерживало нагрузку», - рассказывает Амалия Кнац.

Аналитика рынка показывает, что сейчас в России ИТ-компании предлагают начинающим ИТ-соискателям без опыта более 7 000 вакансий. «Функционал и задачи джуна в той или иной компании могут быть разными и сильно зависеть от специализации сотрудника, но есть основные функции, которые могут лечь на плечи новичка. Для разработчиков, например, это, код-ревью, поддержка текущего функционала, оптимизация текущей кодовой базы и т.п.», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Кем работают до попадания в ИТ

«В школе особой любви к точным наукам у меня не было. Когда пришло время поступать, выбрала работу с людьми — с красным дипломом окончила Тамбовский государственный университет, специальность «Управление персоналом». Почти 7 лет я трудилась в HR — отвечала за подбор ИТ-специалистов сначала в консалтинговых компаниях, потом в ретейле. Работа в подборе мне очень нравилась. На ней получила основной навык: быстро адаптироваться в новых условиях, что помогает и в тестировании после смены профессии», - рассказывает Амалия.

Аналитика рынка показывает, что покорить ИТ-сферу хотят сотни тысяч россиян. Только за последний месяц почти 1 300 соискателей в Архангельской области разместили или обновили резюме в ИТ-сфере. Также согласно опросу hh.ru 39% жителей Архангельской области хотят уйти в ИТ в 2023 году. Чаще всего в ИТ стремятся попасть представители сферы консалтинга и страхования (60%), каждый второй опрошенный маркетолог, более 40% представителей финансовой и бухгалтерской сферы, каждый третий опрошенный из сферы продаж и производства.