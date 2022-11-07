Нужна ли вашей компании разработка мобильного приложения в современных реалиях?

Сейчас уже у многих компаний есть собственное мобильное приложение. В это сложно поверить, но буквально 5-10 лет назад ситуация была кардинально другой и предприниматели в первую очередь стремились развивать физический бизнес и сайт компании. Но время идёт и отношение пользователей и потенциальных клиентов меняется, теперь заказать разработку мобильных приложений – одно из важнейших приоритетов для бизнеса.
Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение
Получить ответ на этот вопрос очень важно, ведь разработка приложения – достаточно дорогое удовольствие, к тому же требует много времени. Поэтому прежде чем заказать разработку приложения или, напротив, отказаться от него стоит рассмотреть несколько важных аспектов, которые помогут определиться:
- какие услуги или товары вы предлагаете. На самом деле сложно выделить перечень товаров, которые вообще не стоит продвигать посредством приложения, но, тем не менее, есть услуги и товары, для реализации которых приложение просто жизненно необходимо. В первую очередь это все малогабаритные товары, товары, которые в условиях обычного магазина реализовать сложнее, чем через приложение и вообще любые достаточно редкие или нестандартные предложения. Что касается услуг, то заказать разработку приложения нужно в первую очередь для распространения информационных услуг, финансовых услуг и различных программ обучения;
- ваша целевая аудитория. Дело в том, что пользователи приложений – это люди определенной возрастной категории, как правило, в возрасте от 15 до 60 лет. Так как категория достаточно широкая, то необходимо расставить какие-то приоритетные значения;
- готовы ли вы вкладываться в разработку приложения и в его дальнейшее обновление. Несмотря на то, что разработка приложения стоит недёшево, в дальнейшем вам придётся время от времени выпускать обновления приложения, чтобы оно продолжало работать.
Что нужно знать заказчику перед разработкой приложения
Разработка приложения – это совместный труд заказчика и исполнителя. Нельзя просто обратиться к разработчикам и сказать – «мне нужно приложение, делайте». Вам в любом случае придётся подготовиться и ответить на несколько вопросов. Конечно, все технические тонкости процесса разработки вам знать не нужно, но, по крайней мере, стоит быть в курсе того, насколько это масштабное мероприятие.
То есть прежде чем обратиться к разработчикам, нужно понимать, что создание приложения с нуля займёт в среднем до полугода, конечно, есть простые приложения, которые можно собрать за пару месяцев, а есть и ещё более сложные и их разработка может потребовать целого года. Сложно сказать до встречи со специалистом, сколько времени займёт разработка, однако в любом случае вам придётся запастись терпением.
Кроме времени разработка приложения потребует ещё и финансовых вложений. Как уже было сказано, это дорогое удовольствие, но, к сожалению, угадать заранее, сколько придётся потратить, нельзя. Но одно нужно понимать, что разработка – это совместный труд либо нескольких специалистов, либо одного очень талантливого умельца на все руки, а с учётом времени, затраченного на разработку и различных ресурсов, таких как аренда помещения, оплата электроэнергии и тому подобных сумма набирается вполне приличная.
По большому счету это два параметра, которые будут важны для всех заказчиков. Конечно, случаются исключения, когда к услуге разработки прибегают люди так или иначе связанные с данной сферой, но, как правило, и они готовы в остальных технических вопросах положиться на профессионалов.
Как выбрать компанию по созданию мобильных приложений
Это наверно самый сложный вопрос. Но возник он только по одной причине, дело в том, что все без исключения заказчики независимо от того, какими средствами они располагают, хотят сэкономить. Именно поэтому появилось несколько хитростей по выбору подрядчика, который займётся разработкой приложения.
Разработка мобильного приложения – это, прежде всего, вклад в будущее вашего бизнеса. Если для вас в приоритете интенсивное развитие бизнеса и вы вообще хотите идти в ногу со временем, то внедрение в работу собственного приложения – просто ещё один очень важный шаг, который нужно сделать.